Ārkārtas sēdē Ikšķiles pilsētas un lauku teritorijas pārvaldes vadītāja Aiva Ormane informēja, ka pašvaldībā ir saņemts nodibinājuma “Fonds Cerība ģimenei” iesniegums ar lūgumu rast iespēju nodot bezatlīdzības lietošanā telpas ēkā Birzes ielā 33 A, Ikšķilē, otrdienās no plkst. 18.00 līdz 21.00 tematisku un atraktīvus vakaru organizēšanu jauniešiem vecumā no 14-18 gadiem, kas būs kā alternatīva Ikšķiles jauniešu pavadītajam laikam pie dažādām viedierīcēm vai kaitīgām nodarbēm. Nodibinājuma darbības joma ir labdarība un sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociālo mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana.
Dome pieņēma lēmumu nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – nodibinājumam "FONDS CERĪBA ĢIMENEI” Ogres novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Birzes iela 33A, Ikšķilē, otrā stāva zāli minētajām nodarbībām. Telpa tiek nodota bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam, kamēr tam ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk kā uz pieciem gadiem ar mērķi tematisku un atraktīvu vakaru organizēšanai jauniešiem.