Pēc FM aprēķiniem, tas varētu samazināt degvielas cenu par apmēram 8,6 centiem litrā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Atbilstoši FM priekšlikumam akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai samazinās no 467 eiro līdz 396 eiro par 1000 litriem.
Tāpat valdība atbalstīja arī akcīzes nodokļa samazināšanu marķētajai dīzeļdegvielai lauksaimniekiem, kurai akcīzes nodokļa likmi noteica 21 eiro apmērā par 1000 litriem.
Pēc FM aprēķiniem, tas varētu samazināt marķētās dīzeļdegvielas cenu par aptuveni 5,9 centiem litrā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Plānots, ka abos gadījumos - gan dīzeļdegvielai, gan marķētajai dīzeļdegvielai, ko izmanto lauksaimniecībā, samazinātā akcīzes nodokļa likme būs spēkā no 2026. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam.
FM norāda, ka pēc samazinājuma Latvijā akcīzes likme kļūs par zemāko Baltijas valstīs. Pašlaik zemākā akcīzes nodokļa likme dīzeļdegvielai Baltijā ir Igaunijā - 428 eiro par 1000 litriem, kamēr Lietuvā tā ir 553,6 eiro.
Vienlaikus Baltijas valstis - Lietuva, Igaunija un Latvija - koordinē rīcību, lai mazinātu tirgus šoku un degvielas cenu ietekmi uz iedzīvotājiem. Igaunija sākotnēji bija plānojusi no 1. maija paaugstināt akcīzes nodokli degvielai, taču pašlaik no šī soļa plāno atteikties, savukārt Lietuva virzās uz līdzīgiem risinājumiem kā Latvija, informē FM.
Sagatavotais likumprojekts paredz pagaidu risinājumu ārkārtas situācijā, ko izraisījuši globāli naftas piegādes traucējumi. Kopš februāra beigām būtiski pieaugušas gan naftas, gan degvielas cenas - Latvijā dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības cena pieaugusi par aptuveni 30%, sasniedzot apmēram divus eiro litrā.
FM norāda, ka degvielas cenu kāpums rada būtisku slogu gan uzņēmumiem, gan mājsaimniecībām, kā arī ietekmē publiskā sektora darbību, tostarp neatliekamās medicīniskās palīdzības, drošības un aizsardzības dienestus. FM aprēķini liecina, ka bez iejaukšanās papildu izmaksas Latvijas ekonomikai varētu sasniegt aptuveni 50 miljonus eiro mēnesī.
Vienlaikus FM prognozē, ka akcīzes nodokļa samazināšanas fiskālā ietekme uz valsts budžetu varētu būt tuvu neitrālai, jo degvielas cenu kāpums palielina pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumus.