Lai nogādātu pasažierus līdz dzelzceļa stacijai un otrādi – no stacijas līdz vēlamajam galamērķim, tiks veiktas izmaiņas arī reģionālo autobusu maršrutos. Lai nedublētu autobusu un vilcienu pārvadājumus, tiks slēgti četri reisi maršrutā Nr.7989 Rīga–Madona–Lubāna, kas tiek izpildīti gandrīz tajā pašā laikā, kad tiek plānots nodrošināt vilciena reisus.
Braucot ar vilcienu no Rīgas līdz Madonai un otrādi, pasažieri ceļā pavadīs par 33 minūtēm mazāk laika, kā arī ieekonomēs 1,40 eiro. Savukārt, braucot ar vilcienu līdz Madonai un pārsēžoties autobusā, kas brauc līdz Lubānai, pasažieri ceļā pavadīs par aptuveni vienu stundu mazāk laika un ieekonomēs 2,20 eiro. Vilciens apstāsies pieturā Centrālā dzelzceļa stacija, Jāņavārti, Salaspils, Ikšķile, Ogre, Ķegums, Lielvārde, Jumprava, Skrīveri, Aizkraukle, Koknese, Pļaviņas, Jaunkalsnava, Kalsnava, Mārciena un Madona. Pieturu skaits atsevišķos reisos būs atšķirīgs, tāpēc Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus pirms brauciena atkārtoti pārbaudīt aktuālo kustības sarakstu mājaslapā www.atd.lv sadaļā Kustības saraksti, Pasažieru vilciens mājaslapā www.pv.lv vai portālā 1188.
Vilciens no Madonas darbadienās izbrauks plkst.4.56, sestdienās un svētdienās – plkst.7.33, bet no Rīgas katru dienu – plkst.19.01. Lai pasažieri varētu nokļūt no Lubānas līdz Madonas dzelzceļa stacijai un pēc tam pārsēsties vilcienā, kas brauc uz Rīgu, maršruta Nr.6376 Madona–Cesvaine–Dzelzava autobuss no pieturas Lubāna darbadienās izbrauks plkst.3.46 (līdz šim no pieturas Lubāna plkst.4.00 izbrauca maršruta Nr.7989 Madona–Cesvaine–Lubāna autobuss), bet maršruta Nr.6339 Madona–Meirāni–Lubāna autobuss no pieturas Lubāna izbrauks plkst.3.56 – autobuss kursēs arī līdz Barkavai (līdz šim no pieturas Lubāna plkst.4.50 izbrauca maršruta Nr.7989 Madona–Barkava–Lubāna autobuss).Sestdienās un svētdienās maršruta Nr.6376 Madona–Cesvaine–Dzelzava autobuss no pieturas Lubāna izbrauks plkst.6.23, bet maršrutaNr.6339 Madona–Meirāni–Lubāna autobuss – plkst.6.33. Savukārt vakarā, lai nogādātu pasažierus no Madonas dzelzceļa stacijas līdz Lubānai, stacijā plkst.21.40 tiks uzsākti divi reisi: viens autobuss brauks cauri Cesvainei, otrs – cauri Barkavai.Tāpat, lai pasažieri varētu nokļūt Mārcienā, Sauleskalnā un Aiviekstē, vilciena reisam tiks pieskaņots maršruta Nr.6457 Madona–Pļaviņas autobuss, kas no Pļaviņu dzelzceļa stacijas izbrauks plkst.20.53. Pļaviņās pārsēžoties no vilciena autobusā,ceļā pavadītais laiks samazināsies līdz 25 minūtēm.
Vilciens no Rīgas uz Gulbeni kursēs piektdienās plkst.19.01, sestdienās plkst.8.01 un svētdienās plkst.12.01, bet no Gulbenes līdz Rīgai – sestdienās plkst.6.43 un 18.41 un svētdienās plkst.15.46. Vilciens apstāsies pieturā Centrālā dzelzceļa stacija, Jāņavārti, Salaspils, Ikšķile, Ogre, Ķegums, Lielvārde, Jumprava, Skrīveri, Aizkraukle, Koknese, Pļaviņas, Jaunkalsnava, Kalsnava, Mārciena, Madona, Cesvaine un Gulbene.
Nedēļas nogalē nodrošinot vilcienu līdz Gulbenei, ērtāk un lētāk galamērķī varēs tikt gan vietējie iedzīvotāji, gan pilsētas viesi, kuri vēlas apskatīt pilsētu un izbraukt arī ar bānīti maršrutā Gulbene–Alūksne. Vilciena un bānīša kustības saraksts tiks saskaņots: bānītis no Gulbenes izbrauks plkst.13.00 un no Alūksnes – plkst.16.30, pienākot Gulbenē plkst.18.00. Tādējādi pasažieri sestdienā varēs aizbraukt līdz Gulbenei, pārsēsties bānītī un pēc tam paspēt atpakaļ uz vilciena vakara reisu. Tiem, kuri vēlēsies Gulbenē palikt pa nakti, būs iespēja doties uz Rīgu nākamajā dienā, braucot pēcpusdienas reisā. Tāpat plānots, ka vilcienu kustības sarakstam tiks pielāgoti autobusu reisi, kas kursē virzienā uz Stariem, Jaungulbeni, Tirzu, Druvienu un Ūdrupi.
Lai nepalielinātos sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamais finansējums un netiktu dublēti vilciena un autobusa reisi līdzīgā laikā, maršruta Nr.7989 Rīga–Madona–Lubāna autobuss, kas no Rīgas starptautiskās autoostas katru dienu izbrauc plkst.17.40 un 18.10, bet no pieturas Lubāna – plkst.4.00 un 5.50, pasažieru pārvadājumus vairs nenodrošinās.
Saskaņā ar Transporta attīstības pamatnostādnēm laika periodā no 2021. līdz 2027. gadam un Sabiedriskā transporta sistēmas koncepciju nākamajiem 10 gadiem dzelzceļa pārvadājumi ir noteikts kā sabiedriskās transporta sistēmas mugurkauls. Tas nozīmē, ka pārvadājumi pa dzelzceļu ir galvenais pasažieru pārvadāšanas veids maršrutos ar lielu pasažieru plūsmu, bet autobusi vietās, kur pieejams dzelzceļš, pilda pasažieru pievešanas funkciju līdz dzelzceļa stacijām, lai novērstu sabiedriskā transporta dublēšanos un nodrošinātu ātrāku pasažieru nokļūšanu galapunktā. Atklājot jaunus un pagarinot esošos reisus līdz Madonai un Gulbenei, kā arī pieskaņojot autobusa reisus vilcieniem, tiek stiprināta vilciena loma sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanā.
Informāciju sagatavoja Lilita Pelčere, VSIA Autotransporta direkcija Sabiedrisko attiecību speciāliste