Ceturtdiena, 15. janvāris, 2026 08:55

No šīs nedēļas, 15. janvāra, stājušās spēkā izmaiņas reģionālā sabiedriskā transporta – autobusu un vilcienu – braukšanas maksas tarifos, informē Autotransporta direkcija (ATD). Tostarp vilcienu pārvadājumos tarifs pieaugs vidēji par 6,6%, bet autobusu pārvadājumos tarifs palielināsies par aptuveni 7,5%.
Vilcieniem un autobusiem brauciena maksa starp zonām palielinās par 30 centiem, izņemot braucienus A zonā. Savukārt vilcieniem ārpus elektrificētajām zonām un autobusiem ārpus zonām visām pieturām braukšanas maksa palielinās par 20 centiem.

Izmaiņu piemēri vilcienu pārvadājumos:

·Rīga–Imanta: 1,50 € → 1,50 €

·Rīga–Sigulda: 2,50 € → 2,80 €

·Rīga–Dubulti: 2,00 € → 2,30 €

·Rīga–Salaspils: 2,00 € → 2,30 €

·Rīga–Aizkraukle: 3,50 € → 3,80 €

·Rīga–Liepāja: 8,90 € → 9,10 €

Izmaiņu piemēri autobusu pārvadājumos:

·Liepāja–Grobiņa: 1,00 € → 1,20 €

·Rīga–Dubulti: 2,00 € → 2,30 €

·Kombuļi–Kazanova: 0,70 € → 0,90 €

·Rīga–Rēzekne: 11,70 € → 11,90 €

·Alūksne–Balvi: 2,70 € → 2,90 €

ATD uzsver, ka visas biļetes, kas iegādātas līdz 14. janvārim, būs derīgas līdz to termiņa beigām. Savukārt no 15. janvāra biļetes tiks tirgotas tikai par jaunajiem tarifiem.

Vienlaikus abonementa biļešu pircējiem braukšanas maksas atlaides saglabājas nemainīgas. Šī pieeja veicina lojalitāti un nodrošina izdevīgus nosacījumus regulārajiem pasažieriem. Piemēram, 30 dienu biļete tiek aprēķināta kā 20 braucieni, taču tās iegāde atmaksājas jau pēc 21. brauciena. Pasažieriem pieejamas arī 1, 3 un 5 dienu biļetes, kā arī braucienu skaita biļetes ar atlaidēm līdz 20%.

Tāpat 100% apmērā saglabājas braukšanas maksas atvieglojumi visām sociāli aizsargātajām pasažieru grupām, un transporta izmantošanas kārtība nemainās. Atvieglojumi attiecas uz bērniem, kas nav uzsākuši pamatizglītības apguvi, personām ar invaliditāti un viņu pavadoņiem, bērniem bāreņiem un audžuģimenēs esošajiem jauniešiem līdz 24 gadu vecumam, politiski represētām personām, kā arī daudzbērnu ģimenēm ar Latvijas Goda ģimenes apliecību. Šīm ģimenēm vecākiem tiek piemērota 50% atlaide, bet skolēniem, studentiem un bērniem – 90% atlaide vienreizējai biļetei, kā arī 40% atlaide abonementa biļetēm.

Atbilstoši STP lēmumam braukšanas maksas tarifi tiek pārskatīti regulāri – ne retāk kā reizi gadā –, ņemot vērā inflācijas līmeni un vidējās darba samaksas izmaiņas valstī.

