Nomas tiesību izsoles sākuma nomas maksa īpašumam ar kadastra apzīmējumu 7488 002 0218 zemes vienībai 1,99 ha platībā 114,78 EUR (viens simts četrpadsmit euro un 78 euro centi) gadā bez PVN.
Lai piedalītos rakstiskajā izsolē, pretendentam līdz 2022.gada 6.aprīlim, plkst. 17.00 jāiesniedz piedāvājums, aizpildot izsoles noteikumu pielikumā esošo Pieteikuma veidlapu. Pieteikums jānosūta ierakstītā vēstulē pa pastu vai jāiesniedz personīgi, Ogrē, Brīvības ielā 33, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas centrā. Pieteikumu jāiesniedz slēgtā aploksnē.
Piedāvājumu atvēršana notiks 2022.gada 8.aprīlī, plkst.14.30 Ogres novada pašvaldībā, Brīvības ielā 33, Ogrē. Valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu dēļ izsoles norise ir slēgta, tāpēc pretendenti nevar ierasties uz piedāvājumu atvēršanu.
Informāciju par zemes objektiem var saņemt pa tālr. 65020912.
22.04.2022. Domes lēmums - Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 002 0218 Suntažu pag., Ogres nov., nomu šeit:
Pielikums 24.02.2022. domes lēmumam - Zemes vienības vienības skice šeit:
Izsoles noteikumi (elektroniski parakstīts) šeit:
Zemes nomas līguma projekts šeit: