Ceturtdiena, 24. marts, 2022 13:38

Nomas tiesību izsole pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma "Juglas ābeļdārzs"

ogresnovads.lv
Nomas tiesību izsole pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma "Juglas ābeļdārzs"
Ceturtdiena, 24. marts, 2022 13:38

Nomas tiesību izsole pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma "Juglas ābeļdārzs"

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības  mantas novērtēšanas un izsoles komisija  rīko nomas tiesību rakstisku izsoli par Ogres novada pašvaldībai piekritīgo nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Juglas ābeļdārzs”, Suntažu pagastā, Ogres novadā, kadastra numurs 7488 002 0218 sastāvā esošo zemes vienību bez adreses, kadastra apzīmējums 7488 002 0218,  1,99 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām uz 10 gadiem.

Nomas tiesību izsoles sākuma nomas maksa īpašumam ar  kadastra apzīmējumu 7488 002 0218 zemes vienībai 1,99 ha platībā 114,78 EUR (viens simts četrpadsmit euro un 78 euro centi) gadā bez PVN.

Lai piedalītos rakstiskajā izsolē, pretendentam līdz 2022.gada 6.aprīlim, plkst. 17.00 jāiesniedz piedāvājums, aizpildot izsoles noteikumu pielikumā esošo Pieteikuma veidlapu. Pieteikums jānosūta ierakstītā vēstulē pa pastu vai jāiesniedz personīgi, Ogrē, Brīvības ielā 33, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas centrā. Pieteikumu jāiesniedz slēgtā aploksnē.

Piedāvājumu atvēršana notiks 2022.gada 8.aprīlī, plkst.14.30 Ogres novada pašvaldībā, Brīvības ielā 33, Ogrē. Valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu dēļ izsoles norise ir slēgta, tāpēc pretendenti nevar ierasties uz piedāvājumu atvēršanu.

Informāciju par zemes objektiem var saņemt pa tālr. 65020912.

22.04.2022. Domes lēmums - Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 002 0218 Suntažu pag., Ogres nov., nomu šeit:
Pielikums 24.02.2022. domes lēmumam - Zemes vienības vienības skice šeit:
Izsoles noteikumi (elektroniski parakstīts) šeit:
Zemes nomas līguma projekts šeit:

