Ceturtdiena, 09.10.2025 22:22
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:22
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 7. februāris, 2022 09:02

Nomas tiesību izsole pašvaldības īpašumam ar nosaukumu "Pakrastiņi"

ogresnovads.lv
Nomas tiesību izsole pašvaldības īpašumam ar nosaukumu "Pakrastiņi"
Pirmdiena, 7. februāris, 2022 09:02

Nomas tiesību izsole pašvaldības īpašumam ar nosaukumu "Pakrastiņi"

ogresnovads.lv

Nomas tiesību izsole pašvaldības īpašumam ar nosaukumu "Pakrastiņi", Madlienas pagastā, Ogres novadā lauksaimniecības vajadzībām uz 10 gadiem. 

Ogres novada pašvaldības  mantas novērtēšanas un izsoles komisija  rīko nomas tiesību rakstisku izsoli Ogres novada pašvaldības īpašumam ar nosaukumu “Pakrastiņi”, Madlienas pagastā, Ogres novadā, kadastra numurs 7468 002 0010 sastāvā esošai zemes vienībai bez adreses, kadastra apzīmējums 7468 002 0035,  2,43 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām uz 10 gadiem

Nomas objekta nosacītā nomas maksa zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7468 002 0035, Madlienas pagasts, Ogres novads, 2.43 ha noteikta 140,16 euro (viens simts četrdesmit euro un 16 centi) gadā bez PVN.

Lai piedalītos rakstiskajā izsolē, pretendentam līdz 2022.gada 23. februārim plkst. 17.00 jāiesniedz piedāvājums, aizpildot izsoles noteikumu pielikumā esošo Pieteikuma veidlapu. Pieteikums jānosūta ierakstītā vēstulē pa pastu vai jāiesniedz personīgi, Ogrē, Brīvības ielā 33, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas centrā. Pieteikumu jāiesniedz slēgtā aploksnē.

Piedāvājumu atvēršana notiks 2022.gada 25. februārī plkst.10.00 Ogres novada pašvaldībā, Brīvības ielā 33. Valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu dēļ izsoles norise ir slēgta, tāpēc pretendenti nevar ierasties uz piedāvājumu atvēršanu.

Informāciju par zemes objektiem var saņemt pa tālr. 65020912.

Nomas zemes skice šeit:
Izsoles noteikumi šeit:
Izsoles noteikumi (elektroniski parakstīts) šeit:
Zemes nomas līguma projekts šeit:

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?