Ogres novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisija rīko nomas tiesību rakstisku izsoli Ogres novada pašvaldības īpašumam ar nosaukumu “Pakrastiņi”, Madlienas pagastā, Ogres novadā, kadastra numurs 7468 002 0010 sastāvā esošai zemes vienībai bez adreses, kadastra apzīmējums 7468 002 0035, 2,43 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām uz 10 gadiem
Nomas objekta nosacītā nomas maksa zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7468 002 0035, Madlienas pagasts, Ogres novads, 2.43 ha noteikta 140,16 euro (viens simts četrdesmit euro un 16 centi) gadā bez PVN.
Lai piedalītos rakstiskajā izsolē, pretendentam līdz 2022.gada 23. februārim plkst. 17.00 jāiesniedz piedāvājums, aizpildot izsoles noteikumu pielikumā esošo Pieteikuma veidlapu. Pieteikums jānosūta ierakstītā vēstulē pa pastu vai jāiesniedz personīgi, Ogrē, Brīvības ielā 33, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas centrā. Pieteikumu jāiesniedz slēgtā aploksnē.
Piedāvājumu atvēršana notiks 2022.gada 25. februārī plkst.10.00 Ogres novada pašvaldībā, Brīvības ielā 33. Valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu dēļ izsoles norise ir slēgta, tāpēc pretendenti nevar ierasties uz piedāvājumu atvēršanu.
Informāciju par zemes objektiem var saņemt pa tālr. 65020912.
Nomas zemes skice šeit:
Izsoles noteikumi šeit:
Izsoles noteikumi (elektroniski parakstīts) šeit:
Zemes nomas līguma projekts šeit: