1.Nekustamais īpašums ar nosaukumu "Dambenieki", Lielvārdes pagastā, Ogres novadā, kadastra numurs 7433 002 0571, kura sastāvā ir zemes vienība bez adreses, ar kadastra apzīmējumu 7433 004 0105 un platību 10 ha (turpmāk arī – Zemes vienība Nr.0105) lauksaimniecības vajadzībām uz 6 gadiem.
2. Nekustamais īpašumu ar nosaukumu "Dambenieki", Lielvārdes pagastā, Ogres novadā, kadastra numurs 7433 002 0571, kura sastāvā ir zemes vienība bez adreses, ar kadastra apzīmējumu 7433 001 0075 un platību 6,8 ha (turpmāk arī – Zemes vienība Nr.0075) lauksaimniecības vajadzībā uz 6 gadiem.
Nomas objekta nosacītā nomas maksa zemes vienībām:
1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7433 004 0105 EUR 576,80 (pieci simti septiņdesmit seši euro un 80 euro centi) gadā bez PVN
2 . Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7433 001 0075 EUR 392,22 (trīs simti deviņdesmit divi euro un 22 euro centi) gadā bez PVN
Lai piedalītos rakstiskajā izsolē, pretendentam līdz 2022.gada 6.aprīļa plkst. 17.00 jāiesniedz piedāvājums, aizpildot izsoles noteikumu pielikumā esošo Pieteikuma veidlapu. Pieteikums jānosūta ierakstītā vēstulē pa pastu vai jāiesniedz personīgi, Ogrē, Brīvības ielā 33, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas centrā. Pieteikumu jāiesniedz slēgtā aploksnē.
Piedāvājumu atvēršana notiks 2022.gada 8.aprīlī plkst.14.00 Ogres novada pašvaldībā, Brīvības ielā 33. Valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu dēļ izsoles norise ir slēgta, tāpēc pretendenti nevar ierasties uz piedāvājumu atvēršanu.
Informāciju par zemes objektiem var saņemt pa tālr. 65020912.
Pielikumi šeit: