Ogres novada pašvaldības  mantas novērtēšanas un izsoles komisija  rīko nomas tiesību rakstisku izsoli Ogres novada pašvaldības  piederošu telpu 17,1 m2 platībā (telpu grupa Nr.001), kas atrodas nekustamā īpašuma Nākotnes iela 1 (Ambulance), Birzgales pagasts, Ogres novads, kadastra numurs 7444 005 0238, (turpmāk arī – nekustamais īpašums) sastāvā esošajā ēkā (būvē) ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0238 001 un adresi: Nākotnes iela 1, Birzgale, Birzgales pagasts uz 5 gadiem.

Nomas objekta īpašuma Nākotnes iela 1 (Ambulance), Birzgales pagasts, Ogres novads, kadastra numurs 7444 005 0238, sastāvā esošās ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7444 005 0238 001 un adresi: Nākotnes iela 1, Birzgale, Birzgales pag., Ogres nov., telpu, telpu grupas Nr. 001, telpu grupas izmantošanas veids: tirdzniecības telpu grupa (1230), ar nedzīvojamo iekštelpu platību 17,1 m2 (turpmāk - Telpa) nosacītā nomas maksa EUR 0,39 (nulle euro un trīsdesmit deviņi centi) par katru Telpas kvadrātmetru mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Lai piedalītos rakstiskajā izsolē, pretendentam līdz 2021.gada 22.decembrim plkst. 16.00 jāiesniedz piedāvājums, aizpildot izsoles noteikumu pielikumā esošo Pieteikuma veidlapu. Pieteikums jānosūta ierakstītā vēstulē pa pastu vai jāiesniedz personīgi, Ogrē, Brīvības ielā 33, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas centrā. Pieteikumu jāiesniedz slēgtā aploksnē.

Piedāvājumu atvēršana notiks 2021.gada 28.decembrī plkst. 11.30 Ogres novada pašvaldībā, Brīvības ielā 33. Valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu dēļ izsoles norise ir slēgta, tāpēc pretendenti nevar ierasties uz piedāvājumu atvēršanu.

Objektu var apskatīt darbdienās iepriekš vienojoties ar Ogres novada pašvaldības Birzgales pagasta pārstāvi  pa tālr. 65034212.

