1.zemes vienība bez adreses, platību 1,2163 ha un kadastra apzīmējumu 7480 006 0265, kas atrodas nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Pagasta pie Silavām”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kadastra numurs 7480 006 0265, sastāvā (turpmāk arī – Zemes vienība Nr. 0265 ;
2.zemes vienība bez adreses, platību 4,3 ha un kadastra apzīmējumu 7480 006 0260, kas atrodas nekustamā īpašuma Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kadastra numurs 7480 006 0027, sastāvā (turpmāk arī – Zemes vienība Nr. 0260);
3.zemes vienība bez adreses, platību 0,61 ha un kadastra apzīmējumu 7480 006 0230, kas atrodas nekustamā īpašuma Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kadastra numurs 7480 006 0230, sastāvā (turpmāk arī – Zemes vienība Nr. 0230).lauksaimniecības vajadzībām uz 6 gadiem.
-Nomas objekta nosacītā nomas maksa zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7480 006 0265, Ogresgala pagastā., Ogres nov., 0.9796 ha EUR 56,50 (piecdesmit seši euro un piecdesmit centi); gadā (bez PVN).
-Nomas objekta nosacītā nomas maksa zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7480 006 0260, Ogresgala pagastā., Ogres nov., 248,02 euro (divi simti četrdesmit astoņi euro un divi centi); gadā (bez PVN).