Trešdiena, 15. decembris, 2021 09:55

Nomas tiesību rakstiska izsole trīs pašvaldības īpašumiem Ogresgala pagastā

ogresnovads.lv
Ogres novada pašvaldības  mantas novērtēšanas un izsoles komisija  rīko nomas tiesību rakstisku izsoli Ogres novada pašvaldības īpašumiem: 

1.zemes vienība bez adreses, platību 1,2163 ha un kadastra apzīmējumu 7480 006 0265, kas atrodas nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Pagasta pie Silavām”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kadastra numurs 7480 006 0265, sastāvā (turpmāk arī – Zemes vienība Nr. 0265 ;

2.zemes vienība bez adreses, platību 4,3 ha un kadastra apzīmējumu 7480 006 0260, kas atrodas nekustamā īpašuma Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kadastra numurs 7480 006 0027, sastāvā (turpmāk arī – Zemes vienība Nr. 0260);

3.zemes vienība bez adreses, platību 0,61 ha un kadastra apzīmējumu 7480 006 0230, kas atrodas nekustamā īpašuma Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kadastra numurs 7480 006 0230, sastāvā (turpmāk arī – Zemes vienība Nr. 0230).lauksaimniecības vajadzībām uz 6 gadiem.

-Nomas objekta nosacītā nomas maksa zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7480 006 0265, Ogresgala pagastā., Ogres nov., 0.9796 ha   EUR 56,50 (piecdesmit seši euro un piecdesmit centi); gadā (bez PVN).

-Nomas objekta nosacītā nomas maksa zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7480 006 0260, Ogresgala pagastā., Ogres nov., 248,02 euro (divi simti četrdesmit astoņi euro un divi centi); gadā (bez PVN).

-Nomas objekta nosacītā nomas maksa zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7468 006 0230, Ogresgala pag., Ogres nov., 0.61 ha   35,18 euro (trīsdesmit pieci euro un astoņpadsmit centi) gadā (bez PVN).

Lai piedalītos rakstiskajā izsolē, pretendentam līdz 2021.gada 22.decembrim plkst. 16.00 jāiesniedz piedāvājums, aizpildot izsoles noteikumu pielikumā esošo Pieteikuma veidlapu. Pieteikums jānosūta ierakstītā vēstulē pa pastu vai jāiesniedz personīgi, Ogrē, Brīvības ielā 33, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas centrā. Pieteikumu jāiesniedz slēgtā aploksnē.

Piedāvājumu atvēršana notiks 2021.gada 28.decembrī plkst. 11.00 Ogres novada pašvaldībā, Brīvības ielā 33. Valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu dēļ izsoles norise ir slēgta, tāpēc pretendenti nevar ierasties uz piedāvājumu atvēršanu.

Informāciju par zemes objektiem var saņemt pa tālr. 65020912

