Pretendentus iedzīvotāju balsošanai, izvērtējot līdz 2021. gada 22. novembrim saņemtos pieteikumus, izvirzīja konkursa žūrijas komisija, kuras sastāvā ir LM un Latvijas sociālo darbinieku biedrības, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības un Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociācijas pārstāvji.
Par katru pretendentu žūrijas komisijas balsojums veidos 80% un iedzīvotāju balsojums 20% no kopējā punktu skaita. Konkursa balvu saņems viens uzvarētājs ar visaugstāko punktu skaitu katrā nominācijā.
Papildus ir izveidota nominācija "Žūrijas speciālā balva sociālajā darbā 2021", kurai pretendentus izvirzīs un novērtēs konkursa žūrijas komisijas locekļi.
Iepazīties ar detalizētāku konkursa norises kārtību un informāciju par kandidātiem: https://www.lm.gov.lv/lv/izsludinatais-konkurss.
Balsošanas anketa pieejama šeit.
Plānots, ka konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks 2022. gada martā.
Konkursa mērķis ir apzināt sociālos darbiniekus Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē (sociālajos dienestos, to struktūrvienībās, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, nevalstiskajās organizācijās u.c. sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, kā arī citās institūcijās, kur tiek nodrošināts sociālā darba pakalpojums), sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā; pagodināt visprofesionālākos un atsaucīgākos sociālos darbiniekus; popularizēt un veicināt sociālā darba attīstību, profesijas prestižu un labo praksi.