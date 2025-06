Nopietns negadījums pie Tīnūžiem: auto, mēģinot izvairīties no sadrusmes, iegāzies upē

Transportlīdzekī, kas apgāzās uz jumta, atradās vīrietis ar savu dēlu. Abi, par laimi, paši spēja izkļūt no transportlīdzekļa. Pēc aculiecinieces teiktā, automašīnas logi tika izsisti no iekšpuses, jo durvis no ārpuses atvērt neesot bijis iespējams.

Notikuma brīdī lija lietus, redzamība bija slikta, un ceļa posms bija aizaudzis, stāsta aculiecinieki.

Pēc negadījuma vieglās automašīnas vadītājs devies uz tuvējām mājām un lūdzis iedzīvotājiem izsaukt operatīvos dienestus. Abi cietušie tika nogādāti slimnīcā, bet ugunsdzēsēji glābēji cītīgi strādāja, lai izvilktu transportlīdzekli no upes.