Pirmdiena, 11. aprīlis, 2022 14:16

ogresnovads.lv
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija trīs nedēļu nogalēs no 9. līdz 24. aprīlim organizēs SOS bērnu ciematu Draugu dienas Ikšķilē. SOS Draugu dienu laikā organizācijas vēstnesis klauvēs pie māju durvīm, lai stāstītu par SOS bērnu ciematu asociācijas darbu un iespējām palīdzēt tās paspārnē esošajiem.

Ikšķilē cilvēkus uzrunās organizācijas pārstāvis Renārs Kondratjevs. Jaunietis būs tērpies zilā vestē ar SOS bērnu ciematu simboliku, viņam līdzi būs vārda kartīte un pilnvara pārstāvēt organizāciju, kā arī organizācijas informatīvie materiāli. Aktivitātes laikā tiks ievēroti visi aktuālie epidemioloģiskās drošības noteikumi.

Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija Latvijā darbojas jau 25 gadus. Organizācija veido gan SOS ģimenes bērniem, kas zaudējuši savu vecāku aprūpi SOS bērnu ciematos Valmierā un Īslīcē, gan strādā ar sociālā riska ģimenēm ar bērniem un īsteno sociālās prevencijas programmas, gan arī sniedz atbalstu uzņemošajām ģimenēm piecos reģionālajos ārpusģimenes aprūpes atbalsta centros “AIRI vecākiem”.

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas direktore Ilze Paleja: „Priecājamies, ka pēc garās ziemas varam pamazām atsākt doties ielās, lai uzrunātu sabiedrību un stāstītu par savas organizācijas darbu un aicinātu to atbalstīt. Esam nevalstiska organizācija, tādēļ iespēja tiešā veidā uzrunāt sabiedrību mums ir vitāli svarīga. Organizācijas darbība lielā mērā ir atkarīga no labas gribas cilvēku labvēlības un atbalsta.”

Par SOS bērnu ciematiem

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ir nevalstiska labdarības organizācija, kas nodrošina ilgtermiņa ģimenisku aprūpi bez vecāku gādības palikušiem bērniem un uztur ģimeņu atbalsta centrus un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrus “Airi vecākiem” vairākās Latvijas pašvaldībās. Divu SOS bērnu ciematu audžuģimenēs (Īslīcē un Valmierā), divās integrētajās SOS ģimenēs, kā arī SOS jauniešu mājās Jelgavā – atbalstu, drošību un jaunas mājas raduši 120 bērni un jaunieši no visas Latvijas. Kopumā visās SOS bērnu ciematu īstenotajās atbalsta programmās gada laikā palīdzību saņem vairāk nekā 1200 bērnu.

Informāciju sagatavoja Zane Šmite, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija

