Koks un stāsts, kas saņems vislielāko balsu skaitu, piedalīsies Eiropas konkursā. Latvijas konkursa pirmās vietas ieguvējam tiks veltīta īpaša sakopšanas talka vai cita veida pasākums atkarībā no situācijas un vajadzībām, informē organizatori.
"Rozenbergu dzimta saimniekoja Turbās, saimniecībā ar 13 govīm, līdz nāca krievu laiki un valdībai nepatika latvieša saimniekošana. Saņemot reālus draudus tikt izvestiem uz Sibīriju, daļa ģimenes (Guna, Arvīds, Silvija, Irma Rozenbergi) devās uz ASV. Turbu ozols to visu vēroja," stāsta Alma Bramane konkursa vietnē.
"Vācu laikos vācieši ozola viduci dedzinājuši un ierīkojuši tur dzīru galdu. Vēl tagad ozola sānu “rotā” rēta, kura nu jau daļēji aizaugusi, bet atmiņas nedzīst. Sīkstais Turbu ozols lepni stāv Mazās Juglas krastā un turpina vērot mūsdienu atpūtas kompleksa “Turbas” laikus. Ozolā mīt pūce, zinātāji kokam piedēvē dziednieciskas īpašības. Dižozols ierakstīts Latvijas Sarkanajā grāmatā," vēsta A. Bramane.
Konkurss “Eiropas Gada koks Latvijā” norisinās jau piekto gadu, aicinot apzināt un iepazīt Latvijas kokus ar aizraujošiem stāstiem, iespaidīgiem un ne tik iespaidīgiem izmēriem, toties nozīmīgu vietu kultūrvēsturiskā mantojuma un dabas vērtību saglabāšanā. Konkursu īsteno Latvijas Mežu sertifikācijas padome un Latvijas Meža īpašnieku biedrība.
Citviet Eiropā konkurss notiek no 2002. gada, to rīko ar mežu, zemi, vidi un vēsturi saistītās organizācijas. Konkursa mērķis ir mudināt cilvēkus iesaistīties vietējā vides un kultūras mantojuma izzināšanā un saglabāšanā, daloties ar aizraujošiem stāstiem par kokiem, kas ir daļa no mūsu dzīves, dabas, ainavas un vēstures, norāda organizatori.