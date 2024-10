Noritējusi tikšanās par Ikšķiles brīvdabas estrādes jumta izbūvi un teritorijas labiekārtošanu

SIA “Balts un melns” arhitekte Ija Rudzīte prezentēja metu "BRIM 24", saskaņā ar to tiks saglabātas esošās vēsturiskās dolomīta mūra sienu konstrukcijas, kuru aizmugurējās nišās tiks izveidotas nosegtas aizskatuves telpas – pārģērbšanās telpa ap 30 māksliniekiem, labierīcības un tehniskā telpa. Paredzēts mainīt laukumu un celiņu segumu skatuves, skatītāju, piegulošo celiņu zonai uz bruģa segumu. Koncepcijas pamatā ir radīt vietējo materiālu apvienojumu pievilcīgā modernā apjomā, kas iekļaujas koku ieskautajā esošajā vidē, paspilgtina dabas pievilcību un plašumu. Projektētais jumts virs esošās estrādes plānots modernās koka konstrukcijās zem viena jumta ar lielām pārkarēm. Ēkas konstrukciju pamatā ir stilizētas koka kolonnas, kas atgādina koka stumbra ar zariem uzbūvi un notur koku lapotni – stilizēto jumtu. Kā viens no jumta seguma materiāliem varētu būt stiklojums, kas ainaviski radītu caurspīdīgu skatu uz debesīm, kokiem. Jumta segums varētu būt arī no titāncinka.

SIA “Būvdizains” galvenais arhitekts Andris Kalniņš un arhitekts Arvīds Apels prezentēja metu “AIS11”. Liela nozīme pievērsta Ikšķiles vēsturei. Jumta risinājums atgādina lībiešu laivu. Vēsturiskie dolomītu mūri tiek saglabāti un iekļaujas kopējā vizuālā tēla identitātē. Skatuves daļā tiek saglabāts vēsturiskais koncepts, tomēr ar priekšlikumu skatuves priekšējo daļu izbūvēt vienā līmenī ar zemi, lai skatuves zona ir maksimāli funkcionāla dejotājiem. Kāpņu, perspektīvo podestu vietu risinājums ieplāno lielāku vietu koru sastāvam. Aizskatuvē paredzēta telpa ap 30 māksliniekiem. Gan skatuvei, gan skatītāju rindām ir nodrošināta piekļuve cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izstrādāts priekšlikums segumiem: skatuves daļai – birstēta betona segums ar viļņotu motīvu, estrādes asfalta segumu rietumu un dienvidu daļā nomainīt uz betona bruģakmens segumu, savukārt zem skatītāju solu rindām paredzēts betona bruģakmens segums. Pārsegums risināts līmēta koka liellaiduma konstrukcijās. Ieliektas formas ielaidena līmētā koka sijas balstītas uz koka kolonnām. Liela uzmanība pievērsta apstādījumiem. Izstrādāts priekšlikums bērnu atpūtas vietai.

Pozitīvi, ka sanāksmē piedalījās ne tikai iedzīvotāji, bet arī brīvdabas skatuves lietotāji – pašdarbnieki, skaņu operatori, producenti. Tika atgādināts pašvaldībai, ka viena no svarīgākajām komponentēm ir akustika, projektēšanas laikā nepieciešams piesaistīt akustikas speciālistu.

Klātesošie diskutēja par jumta uzturēšanu, akustikas nodrošināšanu, lietus ūdens novadi, iespējams izdevīgāk izmantošanā, lietošanā, uzturēšanā ir vairāk izmantot kokmateriālus.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Helmanis uz jautājumu par projekta laika grafiku atbildēja, ka vispirms tiks izskatīti iedzīvotāju viedokļi par metiem, priekšlikumi Ikšķiles brīvdabas estrādes attīstībai. Ikšķilieši ir pelnījuši gan funkcionālu, gan pievilcīgu brīvdabas estrādi, tuvu ikšķiliešu vēsturei, izjūtām. Pēc iedzīvotāju viedokļu saņemšanas tiks izstrādāts projektēšanas uzdevums. Lēmums par projektēšanu un būvniecību būs jāpieņem nākamā sasaukuma deputātiem 2025. gadā.

Izteikt viedokli var līdz 3. novembrim. Informācija, kā to izdarīt, pieejama šeit. Metu konkursa vizuālie risinājumi pieejami www.ogresnovads.lv sadaļā "Publiskās un sabiedriskās apspriešanas" un Ikšķiles Tautas nama telpās.