Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumus šī nodokļa maksātājiem Ogres novada administratīvajā teritorijā papildus likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” paredzētajiem atvieglojumiem un ir pieņemti, lai noteiktu vienotu kārtību, kādā Ogres novada pašvaldība piešķir un atceļ NĪN atvieglojumus apvienotajā Ogres novadā 2022. gadā.
NĪN atvieglojumi fiziskām personām
Saistošie noteikumi paredz NĪN atvieglojumu piešķiršanu fiziskām personām, kuru dzīvesvieta deklarēta Ogres novadā, par nekustamajiem īpašumiem, kuri netiek izmantoti uzņēmējdarbībai vai iznomāšanai citām personām.
NĪN atvieglojumi 50 procentu apmērā paredzēti:
-maznodrošinātai mājsaimniecībai no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā NĪN maksātājs atbilst maznodrošinātās mājsaimniecības statusam;
-ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām vai personas ar pirmās vai otrās invaliditātes grupu;
-personām, kuras ir ieceltas par aizgādni.
NĪN atvieglojumus 90 procentu apmērā varēs saņemt:
-personas ar pirmās vai otrās invaliditātes grupu bez apgādniekiem;
-vientuļie pensionāri bez apgādniekiem, kuriem noteikts maznodrošinātās mājsaimniecības statuss;
-nodokļu maksātājs, kura ģimenē uz taksācijas gada 1. janvāri ir četri un vairāk bērnu līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un visiem ģimenes locekļiem ar nodokļu maksātāju ir kopīga mājsaimniecība ar nosacījumu, ka personai vai tās laulātajam kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta.
NĪN atvieglojumi 70 procentu apmērā ir noteikti Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem.
NĪN atvieglojumi 70 procentu apmērā, bet ne vairāk kā 500 eiro, piešķirami:
-personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Minētos atvieglojumus piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā panta daļā minētajiem bērniem vai personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta, attiecībā uz dzīvojamām mājām, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu, un tām piekritīgo zemi;
-personai, kuras ģimenē uz taksācijas gada 1. janvāri ir četri un vairāk bērnu līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un visiem ģimenes locekļiem ar nodokļu maksātāju ir kopīga mājsaimniecība ar nosacījumu, ka personai vai tās laulātajam kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta.
NĪN atvieglojumi juridiskajām personām
Saistošie noteikumi paredz, ka uz NĪN maksātāja motivēta iesnieguma pamata atvieglojumus var piešķirt:
-par kultūras un vēstures pieminekļiem, kuriem saskaņā ar likumu nevar piemērot atbrīvojumu nodoklim, ja nodokļa maksātāja šajos objektos ieguldītie līdzekļi ir veicinājuši šo objektu saglabāšanu un palielinājuši to vērtību – 50 procentu apmērā triju gadu laikā pēc ieguldījumu veikšanas;
-jaundibinātiem komersantiem – 90 procentu apmērā divu gadu laikā pēc reģistrācijas, ja tie pilnu kalendāro gadu nodarbinājuši ne mazāk kā 2 darbiniekus, kas deklarēti Ogres novada teritorijā, un šo darbinieku ikmēneša vidējā darba samaksa nav mazāka par valstī noteikto minimālo algu;
-komersantiem, kuriem vismaz 50 procenti no gada ieņēmumiem ir ieņēmumi no lauksaimniecības produkcijas ražošanas – atlaidi 25 procentu apmērā par zemi, kas tiek izmantota lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai ar nosacījumu, ka uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs;
-ja tiek būvētas jaunas vai rekonstruētas vai renovētas esošās ēkas uzņēmējdarbības veikšanai – atlaide 3 gadus pēc šo ēku visu kārtu nodošanas ekspluatācijā (nepārsniedzot investīciju apmēru) var tikt noteikta 25 procentu apmērā, ja veiktās investīcijas ir no 50 000 līdz 100 000 eiro, 50 procentu apmērā, ja veiktās investīcijas ir no 100 001 līdz 300 000 eiro un 70 procentu apmērā, ja veiktās investīcijas ir no 300 001 eiro un vairāk.
NĪN atvieglojumu var arī nepiešķirt
Saistošie noteikumi paredz vairākus iemeslus, kuru dēļ NĪN atvieglojumi netiek piešķirti. Nodokļa atvieglojumus nepiešķir:
-ja nodokļa maksātājiem ir neattaisnoti nodokļa maksājumu kavējumi;
- ja nodokļa maksātājs nodokļa atvieglojumu saņemšanai ir sniedzis nepatiesu informāciju – 10 gadu laikā no šī fakta konstatēšanas dienas;
-par nekustamo īpašumu, kuras sastāvā ir būve, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša;
-par nekustamo īpašumu, kurā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konstatēti būvniecības noteikumu pārkāpumi vai pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais maksimālais būvniecības termiņš;
-ja nodokļa maksātājam uzsākts maksātnespējas process;
-par iepriekšējiem taksācijas gadiem un tekošo taksācijas gadu, ja informācija par to saņemta pēc taksācijas gada 15. decembra.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45. pantu saistošie noteikumi “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Ogres novadā” ir nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) atzinuma sniegšanai, pēc VARAM pozitīva atzinuma saņemšanas tie tiks publicēti un stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī.