Nosaka mēnešalgas apmēru pagastu pārvalžu vadītājiem

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 31. martā deputāti noteica mēnešalgas vairākiem novada pagastu pārvalžu vadītājiem. Nosakot mēnešalgas apjomu, ir ņemtas vērā katras pagasta pārvaldes nolikumā pārvaldes vadītājam noteiktās funkcijas un pienākumi, kā arī iedzīvotāju skaits attiecīgajā pagastā, līdz ar to algas ir atšķirīgas.

No šī gada 1. aprīļa Ogresgala pagasta pārvaldes vadītājai Ilzei Čiščakovai mēnešalga par pilnu darba laiku noteikta 1500 eiro apmērā, Suntažu pagasta pārvaldes vadītājam Valdim Ancānam – 1400 eiro, Taurupes pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Stafeckim – 1350 eiro,  Ķeipenes pagasta pārvaldes vadītājam Vilnim Sirsonim – 1300 eiro,  Krapes pagasta pārvaldes vadītājai Inesei Sandorei – 1200 eiro, Lauberes pagasta pārvaldes vadītājam Andrim Misteram – 1200 eiro un Tomes pagasta pārvaldes vadītājai Ilonai Ofmanei – 1200 eiro.

Arī divām jaunieceltajām pagastu pārvalžu vadītājām – Meņģeles pagasta pārvaldes vadītājai Vijai Kauliņai un Rembates pagasta vadītājai Lienei Lazdiņai mēnešalga ir noteikta 1200 eiro apmērā.

Jumpravas pagasta pārvaldes vadītājam Aivaram Samsonam un Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītājam Dzintaram Laganovskim mēnešalgas apmērs netiek mainīts, un tas ir 1400 eiro.

Jau vēstīts, ka Ogres novada pašvaldības domes sēdē 24. februārī deputāti apstiprināja vairāku novada teritoriālo vienību pārvalžu vadītājus, nosakot  viņu mēnešalgas – Birzgales pagasta pārvaldi vada Diāna Arāja, kurai ir noteikts 3 mēnešu pārbaudes laiks, mēnešalga 1035 eiro,  Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja amatā iecelts Guntis Guntis Graudiņš-Pētersons, mēnešalga 1500 eiro, Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldi vada Aiva Ormane, mēnešalga 1900 eiro, Ķeguma pilsētas pārvaldi vada  Juris Laizāns, mēnešalga 1900 eiro, un Lielvārdes pilsētas un Lielvārdes pagasta pārvaldes vadītāja amats uzticēts Dzintaram Žvīguram, mēnešalga 1900 eiro apmērā.

Pagaidām vakants ir Mazozolu pagasta pārvaldes vadītāja amats.

