Veselības ministrs Hosams Abu Meri, uzrunājot pasākuma dalībniekus, teica: “Veselības aprūpē šobrīd ir nepieciešama ļoti vienota balss, lai iestātos par lielāku finansējumu nozarei. Diemžēl nereti redzam arī savstarpēju sacensību par skaļākajām iniciatīvām un pamanāmību. Mums ir svarīgi šo vienoto balsi virzīt kopīgam mērķim – panākt lielākas investīcijas veselības aprūpē, kas ir ieguldījums visas sabiedrības izaugsmē un nākotnē. Vienlaikus šai sacensībai ir jābeidzas brīdī, kad runājam par ikdienas medicīnu. Tās centrā vienmēr ir pacients – viņa veselība, drošība un cerība.
Taču tikpat svarīgi ir neaizmirst arī tos, kuri par šo pacientu rūpējas. Mums ir pienākums rūpēties par ārstniecības personālu – pārskatīt atalgojumu, stiprināt motivācijas instrumentus un nodrošināt cieņpilnus darba apstākļus. Tikai stiprs, novērtēts un motivēts mediķis var sniegt pacientam vislabāko iespējamo aprūpi. Par nozīmīgu tradīciju kļuvušais pasākums “Gada balva medicīnā” dod iespēju izcelt un novērtēt cilvēkus, kuru darbs ikdienā bieži paliek ārpus plašākas uzmanības, bet kuru ieguldījums ir neatsverams. Aiz katra sasnieguma ir profesionāls un pašaizliedzīgs darbs, kā arī cilvēcīga attieksme, kas stiprina mūsu veselības aprūpes sistēmu un sabiedrības uzticēšanos tai. Paldies ikvienam mediķim par viņu darbu, izturību un ieguldījumu Latvijas cilvēku veselībā”.
Ceremonijā tika pasniegtas balvas 15 nominācijās, kā arī sešas specbalvas: AS “Grindeks” augstākais apbalvojums "D.H. Grindeļa balva", AS “Olpha” specbalva “Iedvesma”, žurnālu “Ārsts.lv” un “Ievas Veselība” specbalvas, Latvijas Ārstu biedrības specbalva un Latvijas Medicīnas fonda “Balva par darbu sabiedrības labā”.
“”Gada balva medicīnā” ir iespēja izcelt cilvēkus, kuru darbs bieži paliek aizkulisēs, bet kuru ieguldījums ir būtisks visai sabiedrībai. Šie cilvēki ar savu profesionalitāti, cilvēcību un neatlaidību stiprina Latvijas medicīnu un iedvesmo kolēģus. Aiz katra balvas saņēmēja stāv milzīgs darbs, atbildība un patiesa rūpe par cilvēku – viņi ikdienā gādā par citu veselību un dzīvību, bieži pārsniedzot savus spēkus. Ar šo balvu mēs sakām – mēs to redzam un novērtējam. Šodien mēs godinām cilvēkus, kuri iemieso medicīnas būtību – zināšanas, atbildību un cilvēcību. Viņu ieguldījums ir pamats stiprai un uzticamai veselības aprūpes sistēmai Latvijā,” saka Latvijas Ārstu biedrības prezidenta p.i. Māris Pļaviņš.
Nominācijā “Gada vecmāte 2025” augstāko balsojumu saņēmusi Ogres slimnīcas vecmāte Vineta Apsīte, kuru viņas pacienti vērtē kā zinošu, savu darbu mīlošu, atbildīgu, prasmīgu un atsaucīgu. Pacienti atzīst, ka Vineta ir cilvēks savā vietā visās nozīmēs, un šis ir sirdsdarbs, kuru viņa jau gadiem pilda ar lielu atbildību, rūpību un sirsnību. Viņa ir bijusi klāt veselas paaudzes ienākšanai šajā pasaulē.
“Gada ģimenes ārsts 2025” titulu sabiedrības balsojumā ieguvusi “Veselības centrs 4” ģimenes ārste Sarmīte Breice. “Gada ārsts speciālists 2025” ir Mareks Marčuks – Rēzeknes slimnīcas pediatrs algologs. Titula "Gada jaunais ārsts 2025" ieguvējs ir Emīls Šmitiņš, kurš ar lielu degsmi attīsta bērnu kardioloģiju Latvijā, vēsta LĀB.
“Gada slimnīca 2025” ir Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca. Titulu “Gada zobārsts 2025” ieguvusi Jūlija Hmeļevska no “Dentalfix” zobārstniecības Valmierā. Savukārt “Gada funkcionālais speciālists 2025” ir Jelgavas klīnikas audiologopēde Natālija Ērgle.
“Gada docētāja 2025” nominācijā par saviem pedagogiem balsoja Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) un Latvijas Universitātes (LU) ārstniecības studenti, šo titulu piešķirot LU Medicīnas un Dzīvības zinātņu fakultātes Jauno mediķu skolas koordinatorei Sanitai Oklu un RSU Pataloģijas centra Pataloģijas nodaļas ārstam Valteram Vīksnem.
Par “Gada farmaceitu 2025” atzīts “Mēness aptiekas“ farmaceits Kristaps Moločenko, par “Gada ārsta palīgu 2025” - Gundega Zeme no Dunikas ambulances Dunikas pagastā, informē LĀB.
“Gada māsas 2025” balvu iegūst Valentīna Berestova, RAKUS Rokas un plastiskās ķirurģijas nodaļas vispārējās aprūpes māsa. “Gada māsas palīga 2025” balvu saņēma Ingrīda Kalna, kura jau vairāk nekā 30 gadus ir Liepājas Reģionālajās slimnīcas Neonatoloģijas nodaļas māsas palīdze.
AS “Olpha” speciālbalva “Iedvesma” piešķirta Lienei Sīlei, Nacionālā psihiskās veselības centra psihiatrei, RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedra docētājai.
AS “Grindeks” D.H. Grindeļa balvu par izciliem sasniegumiem Latvijas medicīnā un ieguldījumu sabiedrības veselībā saņēma profesors Kārlis Trušinskis, Rīgas Stradiņa universitātes docents Iekšķīgo slimību katedrā, P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas Kardioloģijas centra kardiologs.
Žurnāla “Ārsts.lv” speciālbalvu par teicamu sadarbību sabiedrības informēšanā un izglītošanā saņēma dermatologs venerologs Raimonds Karls, norāda LĀB.
Jau septīto gadu žurnāls “Ievas Veselība” pasniedza arī savu specbalvu atsaucīgākajam konsultantam, ko šogad saņēma P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas invazīvais kardiologs, RSU asociētais profesors Kārlis Trušinskis.
“Balvu par mūža ieguldījumu medicīnā” saņem: prof. Dr. hab. med. Haralds Jansons, Traumatologs ortopēds, viens no medicīniskās un ortopēdiskās biomehānikas pamatlicējiem Latvijā, kā arī prof. Dr. habil. med. Maija Eglīte, vadošā arodveselības un arodslimību speciāliste ar vairāk nekā 50 gadu pieredzi.
“Gada balva medicīnā 2025” nominācijā “Gada cilvēks medicīnā 2025” piešķirta ārstam Mārcim Leja – Latvijas Universitātes profesoram gastroenterologam un Medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktoram – par nozīmīgu ieguldījumu 10. Latvijas ārstu kongresa organizēšanā 2025.gadā.
Par “Gada notikumu medicīnā 2025” šogad atzīta Centrālās laboratorijas modernākās klīniskās laboratorijas atklāšana Baltijā, kas ir automatizēta un ar mākslīgo intelektu aprīkota laboratorija Rīgā, stāsta LĀB.
Latvijas Medicīnas fonds pasākuma laikā piešķīra “Balvu par darbu sabiedrības labā” Latvijas Radio 5 labdarības maratonam – akcijai “Dod pieci”, kas ir sabiedrību pamodinoša un vienojoša akcija ar konkrētu ikgadēju mērķi un rezultātu. Balva piešķirta par iniciatīvu ziedojumu organizēšanā bērniem un jauniešiem ar neiroloģiskiem kustību traucējumiem, kuriem regulāra rehabilitācija ir izšķiroša cīņā par patstāvību un pārvietošanās spējām un pilnvērtīgu dzīvi.
LĀB specbalva tika piešķirta Anitai Kamenščikovai, "Veselības centru apvienības" (VCA) Rezidentūras programmas vadītājai, kas VCA jau 10 gadu īsteno jauno ārstu izglītības programmu.