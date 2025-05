Nosaukti "Gada investori 2024"

Nominācijā "Gada biznesa eņģelis" apbalvots Ģirts Līcītis. LatBAN norāda, ka Līcītis ir ilggadējs "eņģeļu investors" Latvijas jaunuzņēmumu vidē. Pērn viņš aktīvi iesaistījās LatBAN biedru sindikāta investīciju organizēšanā, veicot jaunuzņēmumu padziļinātu izpēti, tirgus izpēti un komunikāciju ar dibinātājiem.

Nominācijā "Gada investīcija" apbalvota "Printful" un "Printify" apvienošanās.

Nominācijā "Gada pārdošana" kā nozīmīgākā atzīta "Livonia Partners" portfeļa uzņēmuma "Stebby" pārdošana "Up Group".

Nominācijā "Gada finanšu konsultants" apbalvots SIA "Baltic Partners" par konsultāciju SIA "Mobilly" vadības izpirkšanā.

Nominācijā "Gada juridiskais konsultants" uzvarējis "Cobalt" par konsultācijām vairākos darījumos - tostarp "Printify" apvienošanās ar "Printful", "Ārsta birojs" un "eVeselībasPunkts.lv" pārdošana "Everfield", "BaltCap" iegāde "Fitekin" un "Onea", kā arī "Verifeye Online" saistībā ar "New Nordic Ventures" investīciju piesaisti.

Savukārt nominācijā "Gada ilgtspējas balva" apbalvota "ZGI Capital" par investīciju elektrisko mikroautobusu ražotājā "Electrify".

Kategorijā "Gada labākā sindicētā investīcija" apbalvots "ASP Asset Management" ieguldījums "CellboxLabs".

Kategorijā "Gada nozares atbalsts" kā labākie atzīti "UniLab", Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte.

Savukārt "Porsche Latvija" speciālā balva piešķirta "ZGI Capital".

Jau ziņots, ka privāto investoru sektora kategorijā "Gada biznesa eņģelis" bija nominēts Līcis un Uldis Dzērve.

Kategorijā "Gada labākā sindicētā investīcija" bija nominēti "ASP Asset Management" ieguldījums "CellboxLabs", "Change Ventures" ieguldījums "Origin Robotics", "ASP Asset Management" ieguldījums "InGain", "CrowdedHero" ieguldījums "Simpleros SL" un "BadIdeas.Fund" ieguldījums "Swotzy".

Kategorijā "Gada Investīcija" bija nominēts "Indexo Real Estate Fund" par tirdzniecības ēkas iegādi Paņevežā, Lietuvā, "Lietuvas Civinity" un SIA "Mobilly SPV" par "Mobilly" izpirkšanu no esošajiem akcionāriem, "INVL Asset Management" par investīciju SIA "Eko osta", "Printful" un "Printify" apvienošanās investīcijas, "L Catterton" kontrolpaketes investīcija "Stenders", "FlyCap divu miljonu eiro investīcija "Mintos", kā arī "Change Ventures", "Silicon Roundabout Ventures", Eiropas Savienības granta un Latvijas Aizsardzības ministrijas četru miljonu eiro investīcija "Origins Robotics".

Kategorijā "Gada pārdošana" bija nominēta "ZGI Capital" portfeļa uzņēmuma "Mārupes metālmeistars" pārdošana un "Livonia Partners" portfeļa uzņēmuma "Stebby" pārdošana "Up Group".

Kategorijā "Gada finanšu konsultants" bija nominēti SIA "PricewaterhouseCoopers" par konsultācijām vairākos darījumos (tostarp SIA"Lielvārds" kapitāldaļu pārdošanu "Tamo Group"), "Superia" par konsultācijām vairākos darījumos (tostarp "Adaptive Media" daļu pārdošanu "Merito Partners"), SIA "Baltic Partners" par konsultāciju "Mobilly" vadības izpirkšanā, kā arī SIA "Ernst & Young Baltic" (EY) par konsultāciju "Mobilly" kapitāldaļu pārdošana, strādājot visu "Mobilly" īpašnieku vārdā.

Kategorijā "Gada juridiskais konsultants" bija nominēti "TGS Baltic" par konsultāciju AS "Eco Baltia" iegādāties SIA "Eko Osta", "Cobalt" par konsultācijām vairākos darījumos (tostarp "Printify" apvienošanos ar "Printful", "Ārsta birojs" un "eVeselībasPunkts.lv" pārdošanu "Everfield", "BaltCap" iegādi "Fitekin" un "Onea", "Verifeye Online" saistībā ar "New Nordic Ventures" investīciju piesaisti), "Sorainen" par konsultāciju saistībā ar "Gren" veikto SIA "Rīgas enerģija" daļu iegādi, kā arī "Ellex Kļaviņš" par vairākām konsultācijām, tostarp "SG Capital", piesaistot 20 miljonu eiro finansējumu no EIF jauna fonda izveidei un "Printful" konsultēšana apvienošanās darījumā ar "Printify".

Savukārt kategorijā "Gada ilgtspējas balva" bija nominēti "AJP Capital" pārvaldītā fonda "Solar Core Plus KS" investīcijas saules enerģijas projektos, "ZGI Capital" par investīciju elektrisko mikroautobusu ražotājā "Electrify" un "INVL Asset Management" par bīstamo atkritumu savākšanas un pārstrādes uzņēmuma "Eko osta" iegādi ("Eco Baltia" grupas paplašināšanās).

Nominācijas mērķis ir veicināt investīciju nozares Latvijā attīstību, atskatīties uz pagājušajā gadā paveikto, veiktajām investīcijām un apbalvot investorus un darījumus pavadošos konsultantus dažādās nominācijās juridiskajā un privātajā sektorā.