Noskaidros Latvijas labāko skolēnu mācību uzņēmumu, starp finālistiem arī komanda no Ogres tehnikuma

Latvijas finālam no vairāk nekā 1700 uzņēmumiem izvirzīti 20 labākie skolēnu mācību uzņēmumi (SMU) vidusskolu grupā un 10 labākie pamatskolu grupā. Vidusskolas grupas labākais SMU iegūs tiesības pārstāvēt Latviju Eiropas skolēnu mācību uzņēmumu finālā Atēnās, Grieķijā.

Izglītības organizācijas “Junior Achievement Latvia” (JA Latvia) vadītājs Jānis Krievāns stāsta: "Konkursā mēs vērtējam skolēnu izstrādāto ideju oriģinalitāti, kā arī viņu izaugsmi un paveikto visa gada laikā. Finālā piedalās komandas no dažādiem Latvijas reģioniem, un skolēnu radītie risinājumi patiešām pārsteidz ar savu daudzveidību – no lavandas tējas ekstraktiem, mobiliem sabiedriskā transporta rokturiem līdz tūrisma maršrutu platformai, izmantojot mākslīgo intelektu.”

Jauno uzņēmēju dienu laikā tiks godināti arī izcilākie uzņēmējdarbības pedagogi – skolēnu mācību uzņēmumu konsultanti. Turklāt viens SMU programmas absolvents, kas pēc skolas absolvēšanas sekmīgi turpina savu ceļu uzņēmējdarbībā, saņems JA Latvia gada jaunā uzņēmēja balvu.

“Šodienas jaunieši ir radoši un ambiciozi, apveltīti ar vēlmi ietekmēt pasauli ap sevi. Tāpēc ir īpaši svarīgi, ka viņiem jau skolā tiek dota iespēja spert pirmos soļus uzņēmējdarbībā. Skolēnu mācību uzņēmumi ir spēcīgs instruments, lai attīstītu prasmes, kas būs nepieciešamas nākotnē — neatkarīgi no tā, vai viņi kļūs par uzņēmējiem vai līderiem citās nozarēs. Latvijā ir viens no augstākajiem jauniešu nodarbinātības rādītājiem Eiropā un arvien vairāk jauniešu izvēlas veidot savus uzņēmumus. Šo potenciālu ir jāattīsta un jāatbalsta. Tāpēc LIAA piedāvā virkni programmu, kas palīdz attīstīt biznesa idejas no skolas sola līdz eksporta tirgiem,” tā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktore Ieva Jāgere.

Pasākuma apmeklētāji 28. aprīlī no plkst. 15:30 līdz 18:30 Liepājas Latviešu biedrības namā aicināti vērot skolēnu mācību uzņēmumu prezentācijas, bet 29. aprīlī no plkst. 10:00 līdz 12:30 koncertzālē “Lielais Dzintars” – apmeklēt SMU stendu izstādi, iepazīt skolēnu idejas un iegādāties viņu radītos produktus.

"Aizvadīta vēl viena izcila skolēnu mācību uzņēmumu sezona, kurā jaunieši lieliski parādīja savu mērķtiecību, drosmi, spēju sadarboties, prasmi radīt konkurētspējīgus produktus un vēlmi darboties uzņēmējdarbības jomā. Labākais ir tas, ka šī pieredze noderēs ne vien biznesā, bet jebkurā dzīves jomā un profesijā, ko jaunieši tālāk izvēlēsies kā savējo. Šī mācību gada laikā esmu redzējis vairākus simtus skolēnu mācību uzņēmumu stendu un produktu, un es ikvienam novēlu to enerģiju un dzīvesprieku, ar kādu jaunieši stāsta par saviem produktiem un paveikto! Turklāt īpašs paldies skolotājiem, bez kuru pūlēm, ieguldījuma un atbalsta jauniešu sasniegumi nebūtu iedomājami,” uzsver Jevgenijs Ivanovs, Swedbank Latvija valdes loceklis un Uzņēmumu pārvaldes vadītājs.

Šogad Latvijas SMU programmas fināls pirmo reizi norisināsies Liepājā. Pasākuma noslēdzošajā dienā jaunie uzņēmēji un SMU konsultanti dosies iepazīt Liepājas uzņēmējdarbības vidi, apmeklējot gan ražojošos uzņēmumus, gan ostas teritoriju.

"Esmu gandarīts, ka vairāk nekā 100 uzņēmīgi jaunieši no visas Latvijas ar savām radošajām un inovatīvajām biznesa idejām pulcējas tieši Liepājā – pilsētā, kas pēdējo gadu laikā kļuvusi par spēcīgāko reģionālo ražošanas centru valstī. Ticība saviem spēkiem, drosme radīt un uzņēmība – tās ir vērtības, kas vieno gan Liepāju, gan šos topošos uzņēmējus. Esmu pārliecināts – mums būs ko pamācīties no jauniešiem un jauniešiem savukārt – ko iedvesmoties no Liepājas," atzīst Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš.

Pasākumu rīko Latvijas lielākā izglītības organizācija “Junior Achievement Latvia” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar ilggadējo atbalstītāju “Swedbank”, Liepājas valstspilsētas pašvaldību un “Valpro”. Tas tiek īstenots Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras projekta “Atbalsts mazo un vidējo uzņēmumu inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

Vairāk informācijas par SMU Latvijas finālistiem ŠEIT.

JA Latvia Skolēnu mācību uzņēmumu programma

Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) programma ir īpaši 4.–12. klašu skolēniem veidota mācību metode. Skolēniem tā ir iespēja, praktiski darbojoties, apgūt sava uzņēmuma izveides un vadīšanas prasmes, radīt produktus un piedāvāt tos saviem potenciālajiem klientiem. Vidēji 22 % programmas absolventu ir jau iesaistījušies uzņēmējdarbībā.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija ir atzinusi šo mācību metodi un rekomendē to izglītības iestādēm kā uzņēmējspēju attīstošu un pilnveidojošu mācību metodi. SMU nav juridiska statusa – tos Latvijā pārstāv tikai JA Latvia, kas ir Junior Achievement Worldwide programmu licences īpašniece. Šī licence ietver arī Skolēnu mācību uzņēmumu programmu.

Par Junior Achievement Latvia

Junior Achievement Latvia (JA Latvia) ir lielākā izglītības organizācija Latvijā, kas nodrošina jauniešiem uzņēmējdarbības un karjeras izglītību. JA Latvia ir praktiskās biznesa izglītības eksperts Latvijas skolās un ir viens no 42 Junior Achievement Europe un 112 Junior Achievement Worldwide® tīkla biedriem kopš 1991. gada. Junior Achievement Worldwide par ieguldījumu izglītībā 2022., 2023., 2024. un 2025. gadā nominēta Nobela Miera prēmijai un atzīta par piekto ietekmīgāko nevalstisko organizāciju pasaulē.

JA Latvia katru gadu nodrošina Eiropā aprobētu un Latvijas vajadzībām pielāgotu praktiskās biznesa izglītības programmu pieejamību aptuveni 120 000 skolēnu visā Latvijā, visos izglītības līmeņos: