Noskaidrota 33 pazudušo Latvijas tūristu atrašanās vieta Nepālas traģēdijas brīdī

Iepriekš izskanējusi informācija, ka Ķīnas pusē pie robežpunkta atrastas ceļotāju mantas. Patlaban ĀM skaidro, vai tās tiks nofotografētas un attēli būs pieejami identificēšanai. Savukārt Nepālā šonedēļ gaidāma Sarkanā Krusta DNS ekspertu ierašanās, lai paātrinātu un atvieglotu paraugu salīdzināšanu.
ĀM Konsulārā departamenta pārstāvis Nepālā Jurģis Barkāns patlaban arī skaidro iespējas nogādāt Latvijā ceļotāju mantas, kas palikušas viesnīcās. ĀM atzīmē, ka vispirms jāapzina mantu apjoms un jānoskaidro, vai tās iespējams identificēt, lai pēc tam ar pārvadājumu uzņēmumiem varētu vienoties par nogādāšanu Latvijā.
ĀM uzsvēra, ka ne visi tuvinieki ir saņēmuši vai pilnībā sapratuši pagājušajā nedēļā nosūtīto informāciju par nepieciešamo rīcību un formalitāšu kārtošanu. Tuviniekiem nosūtīts detalizēts skaidrojums, kurā apkopota informācija no Labklājības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības un Izglītības un zinātnes ministrijas. Trešdien Tieslietu ministrija rīkos tikšanos ar tuviniekiem, lai izskaidrotu nosūtīto informāciju un atbildētu uz viņu jautājumiem.
ĀM aicina atsaukties arī tos tuviniekus, kuri pašlaik nav ministrijas kontaktpersonu sarakstā, bet uzskata, ka viņiem būtu tieši jāsaņem informācija. ĀM uzsvēra, ka patlaban ir svarīgi, lai visi tuvinieki saņemtu izziņu par ceļotāju bezvēsts pazudušas personas statusu. Latvijas valstspiederīgie ir izsludināti starptautiskajā meklēšanā, un attiecīgā izziņa tuviniekiem vajadzīga citu formalitāšu kārtošanai.
Valsts prezidenta kanceleja arī aicinājusi ĀM sazināties ar tiesībsargu, kurš iespēju robežās ir gatavs konsultēt gan ministriju, gan pazudušo cilvēku tuviniekus. Informācija par šo iespēju tuviniekiem ir nosūtīta.
Kā ziņots, ledāja sabrukums 26. augustā izraisīja ledus atlūzu plūsmu, kā rezultātā no glaciālā ezera sākās ūdens un dubļu plūdi, Nepālā un Ķīnā izraisot plašus postījumus. Līdz 3. septembrim apstiprinātais bojāgājušo skaits sasniedzis 1252, bet vēl 4216 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem.
Tuvu negadījuma epicentram atradās arī liela Latvijas tūristu grupa, kuru bija organizējuši jogas interesenti no "Yantra", bet mazāks Latvijas tūristu skaits dabas katastrofas zonā atradās vietējās firmas "Mighty Himalayan Trek" grupā. ĀM zināms, ka trīs Latvijas iedzīvotāji, kuri tobrīd atradās reģionā, nav cietuši plūdu izraisītajā dubļu nogruvumā Nepālā, bet 33 patlaban tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem.