Konkursa žūrijas balvu saņēma darba integrācijas uzņēmums "4 vēji" no Jelgavas novada ar ieceri paplašināt pakalpojumu klāstu un nodarbināt vēl vairāk personu ar garīga rakstura traucējumiem.
Savukārt skatītāju balsojumā par labāko tika atzīta jauno vecāku atpūtas un mazuļu rotaļu vieta "Augustiņa istaba" Stabu ielā Rīgā ar ieceri atvērt otru telpu Dreiliņos.
Katrs uzvarētājs no konkursa organizatoriem - Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas un "Luminor" bankas - saņēma naudas balvu biznesa attīstībai 4000 eiro vērtībā.
Konkursa finālā sociālās uzņēmējdarbības idejas prezentēja desmit sociālie uzņēmēji no dažādām Latvijas vietām, kas jau ikdienā stabili strādā un risina dažādas sabiedrībai nozīmīgas problēmas.
Tika piešķirtas arī vairākas simpātiju balvas. Attīstības finanšu institūcija "Altum" savu balvu piešķīra sociālajam uzņēmumam "HopeArt" no Liepājas, kas dod iespēju jauniešiem gūt pirmo darba pieredzi un attīstīt radošās prasmes, kopā ar profesionāliem māksliniekiem radot gleznas.
Sociālās uzņēmējdarbības pionieris Latvijā "Otrā elpa" balvu pasniedza "Camphill" nodibinājumam "Rožkalni" no Valmieras novada, kas ir sociālterapeitiska kopiena lauku vidē, kur nelielā ciematā ar atbalsta personālu dzīvo un sertificētā bioloģiskā saimniecībā strādā cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem.
Savukārt "Luminor" banka apbalvoja Ogres novadā esošo desertnīcu "Pasta māja". Tur var uzrakstīt vēstuli, kuru fiziski saņemt pastkastītē pēc viena, pieciem vai desmit gadiem. Gūtā peļņa tiek novirzīta dažādu labdarības aktivitāšu īstenošanai ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti, veselības aprūpi un izglītību dažādām sociālā riska grupām.
Savukārt Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija savu simpātiju balvu piešķīra "Mentālās veselības centram", kas sniedz mentālās veselības pakalpojumus dažādām sabiedrības grupām, ar īpašu uzsvaru uz vīriešiem.
Konkursu "Tam labam būs augt" astoto gadu organizē Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar banku "Luminor". Konkursa mērķis ir veicināt jau esošu sociālo uzņēmumu un jaunu sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstību, kā arī pastāstīt par šīm idejām.