Noskaidrotas visblīvāk un vismazāk apdzīvotās vietas Latvijā – Ogre ir vienā no topiem

Šā gada sākumā Rīgā vienā kvadrātkilometrā dzīvoja 2322 iedzīvotāji, kas bija par 32 iedzīvotājiem mazāk nekā 2025. gada sākumā. Ogrē vienā kvadrātkilometrā šā gada sākumā dzīvoja par 17 cilvēkiem mazāk nekā gadu iepriekš - 1569, savukārt Rēzeknē iedzīvotāju skaits vienā kvadrātkilometrā sarucis no 1546 pagājušā gada sākumā līdz 1525 šogad.
Vienlaikus vismazāk apdzīvotās vietas Latvijā 2026. gada sākumā bija Sakas, Līdumnieku, Zvārdes un Ances pagasti. Tajos katrā apdzīvotība bija viens cilvēks uz kvadrātkilometru.
Latvijā kopumā 2026. gada sākumā vienā kvadrātkilometrā dzīvoja 30 cilvēku.