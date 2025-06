Noskaidroti vairāku iedzīvotāju padomju vēlēšanu rezultāti

Vēlēšanās piedalījās 5375 iedzīvotāji, taču no šī skaita nācās atskaitīt tos, kuru dzīvesvieta ir deklarēta ārpus Ogres novada, piemēram, Rīgā, Ropažu novadā, Dobeles novadā un citviet, pat ārvalstīs. Tāpat nedaudz mainījās arī nodoto balsu skaits paša novada robežās – teju katrā no pagastiem un pilsētām bija balsotāji, kuru dzīvesvieta deklarēta citā novada pilsētā vai pagastā, līdz ar to šo balsotāju vēlēšanu zīmes nācās atzīt par nederīgām.

Fizisko personu reģistrā vēl nav pagūts pārbaudīt visus balsotāju sarakstus, lai pārliecinātos, vai vēlētājs bija tiesīgs balsot par attiecīgās teritoriālās vienības iedzīvotāju padomi, t.i., vai vēlētāja deklarēta dzīvesvieta ir attiecīgajā pilsētā vai pagastā, norāda pašvaldībā.

Šobrīd vairāku novada pilsētu un pagastu iedzīvotāju padomes sastāvs jau ir zināms (ievēlētie padomes locekļi publicēti pēc iegūto balsu skaita – dilstošā secībā):

Ķegumā: Iluta Jansone*, Aigars Caunītis, Diāna Kārkliņa, Liāna Čodore, Gatis Jansons, Inta Bērziņa*;

Birzgales pagastā: Imants Zieds, Lauris Avens, Kristaps Kunderts, Sigita Konovalova, Jolanta Daudze;

Krapes pagastā: Kristaps Muižulis, Gunārs Reinieks, Reinis Kaupužs;

Lauberes pagastā: Santa Zobena, Aigars Motovilovs, Kristīne Purviņa;

Madlienas pagastā: Edgars Praličs, Kristīne Kristjansone, Rolands Kļaviņš, Rita Pučekaite, Rasma Vērpēja;

Meņģeles pagastā: Aivars Jānis Bramanis, Ernests Eglītis, Velga Zeibote;

Mazozolu pagastā: Māris Aļeksejevs, Klinta Ieleja, Santa Gluha;

Ogresgala pagastā: Gvido Sirmais, Kristaps Dvēselītis, Emīls Prockāns, Matīss Jēkabsons, Jānis Bērzkalns, Zinaida Kraukle, Kristīne Vasiļečko;

Suntažu pagastā: Gunta Bumeistare, Elīna Čakare, Maija Balode, Alvils Blankveins, Monika Sīle;

Taurupes pagastā: Anna Mažuika, Kristiāna Bahmane, Agnese Līcīte;

Tīnūžu pagastā: Sandis Čalpa, Edgars Bremze, Raimonds Zemzāle, Sarmīte Krauze, Rolands Cupiks, Pēteris Krastiņš, Ivanda Avotiņa;

Tomes pagastā: Krista Andersone-Krūmiņa, Artūrs Kovaļevskis, Justīne Jaudzema.

Kad balsu skaitīšanas process būs pabeigts par visu Ogres novada teritoriālo vienību iedzīvotāju padomju kandidātiem, vēlēšanu komisija publicēs detalizētu pārskatu par katram kandidātam nodoto balsu skaitu, atzīmē pašvaldībā.

* Tā kā Iluta Jansone ir ievēlēta Ogres novada pašvaldības domē, bet saskaņā ar Pašvaldību likumu par iedzīvotāju padomes locekli nav atļauts būt domes deputātam, viņas vietā Ķeguma iedzīvotāju padomes sastāvā tiek iekļauts nākamais kandidāts, kurš ieguvis lielāko balsu skaitu, un tā ir Inta Bērziņa.