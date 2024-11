Noslēdzies daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes renovācijas projekts Lielvārdē

Ēka ar 18 dzīvokļiem atrodas Lielvārdē, Edgara Kauliņa alejā 9, un projektu realizēja biedrība "Lāčplēša nams 9" sadarbībā ar projekta vadītāju SIA "SNL"

Projekta kopējās izmaksas ir 546 000 eiro, no kuriem attiecināmās izmaksas ir 443 800 eiro, bet neattiecināmās - 95 000 eiro. Piešķirtā kapitāla atlaide ir 217 500 eiro, savukārt aizdevuma termiņš 20 gadi. Projekts realizēts Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda programmā.

Plānotais enerģijas ietaupījums gadā paredzēts 54,5% apjomā.

"Altum" valdes locekle Ieva Jansone-Buka akcentē, ka katrs realizētais projekts ievērojami uzlabo konkrēto ēku iedzīvotāju dzīves kvalitāti, palīdzot arī ievērojami ietaupīt līdzekļus par energoresursiem. Tāpat tiek celta nekustamā īpašuma vērtība, nodrošinot kvalitatīvus dzīves apstākļus.

"Savukārt piešķirtā kapitāla atlaide nodrošina to, ka maksājumu par kvadrātmetru bija iespējams samazināt no 2,47 eiro līdz 1,26 eiro attiecināmajām izmaksām," pauž Jansone-Buka.

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Petre norāda, ka Atveseļošanas fonds, kas ir daļa no Eiropas Savienības "NextGenerationEU" iniciatīvas, izveidots ar mērķi palīdzēt Eiropai atgūties no krīzes un kļūt zaļākai, digitālākai un ilgtspējīgākai. Latvijai no šī fonda pieejami 1,96 miljardi eiro kā neatmaksājams ieguldījums reformām un investīcijām, un visiem ieplānotajiem projektiem jābūt pabeigtiem līdz 2026.gada rudenim.

Daudzdzīvokļu mājai Lielvārdē tika veikta cokola un pamatu pārklāšana ar hidroizolāciju un siltināšana, fasādes un logu aiļu siltināšana, logu maiņa dzīvokļos un kāpņu telpā, jumta siltināšana un jumta seguma atjaunošana un lūkas montāža, pagraba pārseguma un pirmā stāva starpsienu siltināšana, visas apkures sistēmas modernizācija, radioatoru aprīkošana ar alokatoriem un termoregulātoriem, dvieļu žāvētāju montāža, ventilācijas kanālu tīrīšana, logu aprīkošana ar gaisa pieplūdes vārstiem. Tāpat veikts arī kāpņu telpas kosmētiskais remonts un ēkai pa perimetru uzmontēta jauna pamatu apmale.

Kopš ES Atveseļošanas fonda finansētās programmas atvēršanas 2022.gada decembrī, kopumā programmā iesniegti 168 projekti par kopējo projektu summu 88 miljoni eiro. Vislielākais pieteikumu skaits ir no Rīgas apkārtnes - 52%, Kurzeme - 21%, Latgale - 5%; Vidzeme - 16%; Zemgale - 6%. Projekta ietvaros vidējais plānotais enerģijas ietaupījums no siltinātām mājām veidos ap 39%.