Noslēdzies dzejoļu konkurss
Oktobra beigās ikviens novada iedzīvotājs tika aicināts iesūtīt savu dzejoli konkursā “Sauli, spēku, gaismu Latvijai”. Konkurss tika rīkots par godu Latvijas valsts svētkiem un tajā piedalījās 14 dalībnieki, kuri iesūtīja 58 dzejoļus.

Katru dienu, patriotu nedēļas ietvaros, no 11. novembra līdz 18. novembrim sociālo tīklu facebook kontā “Ķegums, Tome, Rembate un Birzgale” tiks publicēts dzejolis, ko iesūtījuši autori.

Katrs autors bija atspoguļojis Latviju citādāk. Tika iesūtīti gan romantiski, gan tēlaini, gan tradīcijām piepildīti vārdi, bet visus tos caurvij spēks un mīlestība pret mūsu tēvzemi. Paldies katram, kurš piedalījās, uzdrīkstējās un iespējams pat uzrakstīja savu pirmo dzejoli!

Atgādinām, ka visi dzejoļu autori piedalīsies pārsteiguma balvas izlozē 17. novembrī.

