Projekta aktivitātes norisinājās no 2021. gada marta līdz 2021. gada oktobrim, tajās iesaistījās vairāk nekā 30 jaunieši vecumā no 13 līdz 21 gadam.
Kā stāsta Ogres novada Izglītības pārvaldes Izglītības projektu vadītāja Laura Priedīte, projekta ietvaros tika organizētas tiešaistes tikšanās ar jauniešiem, iesaistot diskusijās par to, kas ir jauniešu dome, kādi ir tās mērķi, kāpēc ir vērts piedalīties un izteikt viedokli, un ko dod iespēja darboties kā brīvprātīgajam. Noritēja arī tiešsaistes tikšanās ar pašvaldību pārstāvjiem un organizācijām, kas nodarbojas ar jauniešu nodarbināšanu un ir aktīvi iesaistīti jaunatnes lietu jautājumu un problēmu izzināšanā, lai diskutētu par to, kā veicināt un izveidot jauniešiem kvalitatīvu un ilgstpējīgu brīvprātīgā darba sistēmu. Jauniešiem organizētas arī tiešsaites tikšanās ar potenciālajiem darba devējiem, izspēlējot darba intervijas. Diskusiju rezultātā izstrādāti noteikumi par brīvprātīgā darba organizēšanas un uzskaites kārtību Ogres novadā, ko Ogres novada pašvaldības dome apstiprināja 2021. gada 17. jūnijā.
Septembra beigās jaunieši devās pieredzes apmaiņā uz Jelgavas novadu, iepazīstot jauniešu centrus Ānes, Staļģenes un Vircavas pagastos.
Projekta noslēguma pasākums notika kafejnīcā “Ezītis miglā”, kur jaunieši vienkopus satikās, lai atskatītos uz projekta aktivitātēm, kā arī piedzīvoto vasarā. Pasākuma ietvaros tika izspēlēta simulācijas spēle “Jauniešu domes vēlēšanas”, savukārt noslēgumā jaunieši varēja izlēkāties batutu parkā “Jump park”.
“Projekts jauniešiem devis iespēju redzēt plašāk un piedzīvot vairāk. Prieks, ka laika gaitā jaunieši ir kļuvuši atvērtāki, palielinājusies viņu motivācija piedalīties arvien jaunās aktivitātēs un projektos, tādā veidā gūstot jaunas pieredzes, prasmes un attīstot savu personību,” komentē Dace Nikolaisone, Ogres novada Izglītības pārvaldes galvenā jaunatnes lietu speciāliste. “Noslēguma pasākumā jaunieši ar aizrautību stāstīja par saviem panākumiem gan brīvprātīgajā darbā, gan vasaras nodarbinātībā, pieredzējušākie dalījās ar savu pieredzi darbojoties jauniešu domē, kā vienu no būtiskiem ieguvumiem minot izkāpšanu ārpus komforta zonas, tādā veidā stiprinot savu pašpārliecinātību un ticību saviem spēkiem.”
Projekts tiek finansēts Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta ietvaros, to koordinē Ogres novada Izglītības pārvalde.