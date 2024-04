Noslēdzies projekts ģimenēm "Kopā spēks"

Mēs zinām, cik ātri izaug bērni, tāpēc šoreiz vēlējāmies radīt vērtīgu, pozitīvām emocijām bagātu kopā būšanu ģimenēm, kurās ir pusaudži. Un mums tas izdevās!

Šoreiz devāmies braucienos pa Ogres upi divvietīgos kajakos. Liela daļa vecāku un pusaudžu laivoja pirmoreiz. Mērojām 14km garu braucienu no Glāžšķūņa līdz Ogresgalam. Iepriekš bijām sagatavojuši kontrolpunktus, kuros ģimenes veica dažādas aktivitātes, iepazinās ar Ogres upes dabas takām un iežu atsegumiem. Kopā baudījām brīnišķīgu laiku – peldējāmies, smējāmies, sacentāmies un veicām labus darbus, kas bija viena no brauciena aktivitātēm. Protams, neiztikt bez izaicinājumiem – kajaka apgāšanās un palaišana pa upes straumi kopā ar airiem, mantu pazaudēšana utt. Laivošanas gala punktā bijām parūpējušies par siltu uz ugunskura vārītu zupu. Pēc pusdienām un nelielas atpūtas kokos iekārtajos guļamtīklos ģimenēm bija iespēja darboties radoši, uz audekla ar akrila krāsām piefiksējot dienas emocijas, spēlēt lielformāta āra spēles, meklēt norādes un risināt prāta mežģi, atmiņai no pasākuma uzņemt ģimenes foto speciāli izveidotā fotostūrī un iziet ģimenes saliedēšanas trasīti. Pasākuma nobeigumā ģimenes un pasākuma organizatori dalījās ar piedzīvotajām emocijām, pārdomām, tika pārrunāti veiktie uzdevumi, kā arī neizpalika apbalvošana, gardumi un kopīgs foto. Sarunu laikā dalībnieki atklāja, ka piedzīvojuši pilnu emociju gammu no bailēm, dusmām, izmisuma, līdz priekam, gandarījumam, laimes sajūtai. Ģimenes guva atziņu, ka sadarbojoties, atbalstot un palīdzot viens otram, kopā iespējams paveikt gandrīz visu un gūt no tā milzīgu prieku un gandarījumu.

Mums ir patiess prieks par šīm brīnišķīgajām ģimenēm – aktīviem, drosmīgiem vecākiem, kuri ir ieinteresēti veidot un kopt attiecības ar bērniem un gudriem, atvērtiem, prasmīgiem bērniem, pusaudžiem, kurus brauciena laikā iepazinām. Prieks, ka izdevās kaut nedaudz, bet dāvināt šīm ģimenēm iespēju būt kopā, baudīt vienam otra nedalītu uzmanību. Šī ģimenes kopā būšana visas dienas garumā bija lielākā vērtība.

Mēs, pasākuma organizatori no sirds pateicas ģimenēm, kuras pieņēma izaicinājumu piedalīties šajā piedzīvojumā! Un no sirds pateicamies visiem brīvprātīgajiem palīgiem bez kuriem šis projekts nebūtu iespējams, kā arī Ogresgala 5.skautu un gaidu vienībai, Ogresgala pamatskolai, kas padalījās ar saviem resursiem!

Informāciju sagatavoja pasākuma organizatores Indra, Ilona, Ilze