Projekta ietvaros 2020.gada jūlijā 12 pusaudžiem vecumā no 13-17 gadiem bija iespēja piedalīties 2 dienu piedzīvojumu izglītības programmā Siguldas apkaimē. Jaunieši, nesot līdzi visu nepieciešamo ekipējumu un pārtiku, ejot pa meža takām, dabīgiem tiltiem, uzņemoties atbildību par kopīgi veicamajiem darbiem (ugunskura vietas iekārtošanu, ēst gatavošanu, naktsmītnes iekārtošanu) un veicot dažādus komandas uzdevumus, pieveica 20 km. Neformālā gaisotnē, pildot praktiskos uzdevumus, pārvarot šķēršļus un grūtības, jaunieši attīstīja saskarsmes un sadarbības prasmes. Pasākuma vadīšana tika uzticēta biedrības "Palēciens Tev!" pārstāvjiem ar bagātu pieredzi darbā ar riska grupas jauniešiem Rīgā un Tukumā.
Projekta otrajā daļā no 2020.gada 22.oktobra līdz 2020.gada 21.janvārim norisinājās 8 atbalsta grupas nodarbības pusaudžu vecākiem, ko vadīja Ogres novada Sociālā dienesta Ogres sociālā centra Atbalsta nodaļas ģimenēm un bērniem sociālās darbinieces Indra un Marika. Klātienē uzsāktās nodarbības pārtrauca Covid-19 otrais vilnis, taču pēc grupas dalībnieku savstarpējas vienošanās nodarbības tika turpinātas tiešsaistes platformā ZOOM.
Nodarbībās ar radošām metodēm, sarunām, pieredzes apmaiņas stāstiem tika izzinātas vecākiem aktuālas tēmas par pusaudžu vecumposmu, pusaudžu un vecāku attiecībām, savstarpējo komunikāciju, emociju pašregulāciju, "grūtajiem pusaudžiem" skolā, atkarības vielu lietošanu, uzvedības traucējumiem, vecāka lomu, vajadzībām un resursiem. Grupu nodarbību saturs tika veidots, balstoties uz pirmajā nodarbībā aktualizētajiem jautājumiem un problēmām. Savās zināšanās un pieredzē ar vecākiem dalījās sociālā dienesta Profilakses punkta sociālā rehabilitētāja Mirdza Vaivare, pedagoģe, mākslas terapeite un interneta vietnes www.veiksmesstastskatrambernam.lv veidotāja Keitija Rota, papildus vecākiem tika piedāvāta iespēja noskatīties facebook lapas Uzvediba.lv vadītājas Līgas Bērziņas facebook live sarunu ar bērnu psihiatru Ņikitu Bezborodovu, psiholoģes D.Dziļumas vebināru "Palīgā, mājās pusaudzis!"u.c.
Ņemot vērā Covid-19 izplatību, projekta īstenošana bija mazliet izaicinoša, tomēr tieši šajā laikā atbalsts ģimenēm bija un ir īpaši nepieciešams. Vasaras notikums pusaudžiem sniedza daudz pozitīvu emociju un pieredzi par to, ka šķēršļi un grūtības ir pārvarami, un problēmas ir iespējams risināt cieņpilnā veidā sarunu ceļā. Savukārt pusaudžu vecāki pēc dalības projektā atzina, ka pieredzes apmaiņa un sarunas grupā kombinācijā ar radošajām metodēm un augsti kvalificētu speciālistu lekcijām ir rosinājušas pārmaiņas viņu attieksmē, domāšanā un līdz ar to attiecībās ar bērniem. Ir cerība, ka arī turpmāk radīsies iespējas nodrošināt ģimenēm šāda veida atbalstu.
Dažas vecāku pārdomas pēc atbalsta grupas nodarbībām:
-"Šīs nodarbības trīs mēnešu garumā deva vairāk kā gaidīts! Sākotnēji domāju, ka tikai parunāsimies, bet šīs sarunas izvērsās pieredzes apmaiņā un risinājuma iegūšanā. Es sapratu, ka neesmu viena mamma ar šādu aktīvu bērnu – tas mani stiprina.[..] Risinājumi vienmēr ir, kopā tos atrast ir daudz vieglāk un ātrāk."
-"Biju zaudējusi kontaktu ar savu bērnu, bez bļaušanas un aizvainojumiem nevarējām vairs viens ar otru sarunāties. [..]. Šajā laikā, ko pavadījām kopā, esmu iemācījusies savaldīt savas emocijas, dusmas. Un pats galvenais, mans kontakts ar dēlu ir atgriezies un kļuvis daudz ciešāks nekā bija [..]."
-"Sākumā bija grūti atvērties svešiem cilvēkiem, bet ar katru nodarbību arvien vairāk sadraudzējāmies. Visiem kopējas problēmas bērnu un jauniešu audzināšanā vienoja. Būt šajā grupā un runāt atklāti par smagām tēmām – kārdinājumi, atkarības, aktīvie bērni, kuri skolā visiem traucē, ir liela drosme! [..]"
-"Grupa man palīdzēja pārvarēt iekšējo kautrīgumu, iekšējo sasaistītību, es iemācījos brīvi izteikt savas emocijas un pārdzīvojumus.[..] Pateicos Dievam par iespēju piedalīties, iepazīties, dalīties, pārdomāt un atbrīvoties no smaguma un padziļināti saprast, kā mūsu darbības, domas, vārdi ietekmē mūsu bērnus [..]"
-"Esiet atvēti, runājiet, ja kas sasāpējis, nepaturiet visu sevī. Un jūs jutīsieties pieņemts, saprasts, atbalstīts jebkurā momentā."
Informāciju sagatavoja Ogres novada Sociālais dienests