Projekta realizācijas laikā no 2019.gada 1.augusta līdz 2021. gada 28.februārim, tā dalībniekiem, tika nodrošināta iespēja apmeklēt dažādus sabiedrībā balstītus sociālos un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus – “atelpas brīža” pakalpojumu mājās, asistenta un atbalsta personas pakalpojumu, apmeklēt specializētās darbnīcas, psihologa un psihoterapeita konsultācijas, Montesori metodikas speciālista, deju un kustību terapijas, vizuāli plastiskās mākslas terapijas un mūzikas terapijas nodarbības, kā arī saņemt virkni medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus – fizioterapiju, ergoterapiju, logopēdiju, kanisterapiju un fizioterapiju ūdenī.
Visās, šī projekta, aktivitātēs katram dalībniekam tika veltīta individuāla pieeja, kas sekmēja daudz produktīvāku un rūpīgāku darbu, palīdzēja izprast un risināt viņu psiholoģiskās, emocionālās un uzvedības problēmas, kā arī atklāt un pilnveidot iekšējos resursus.
Projekta noslēguma pasākumā, kurš notika 3.martā, projekta dalībnieki tikās pēdējo reizi, lai pārrunātu savu pieredzi un emocijas. Vislielāko atsaucību, projekta dalībnieku vidū, bija guvušas vizuāli plastiskās mākslas terapijas nodarbības, deju un kustību terapijas nodarbības, iespēja saņemt psihoterapeita pakalpojumu, kā arī fizioterapijas nodarbības. Pateicoties iespējai saņemt pakalpojumus, tika apgūtas arī ikdienā, tik nepieciešamās, prasmes – iemācīta latviešu valoda, lasīšana un iegūta riteņbraucēja vadītāja apliecība.
Projekta noslēgumā, katrs dalībnieks saņēma Pateicības rakstu un dāvanas no Labklājības ministrijas un Ogres novada Sociālā dienesta. Labklājības ministrijas Pateicības rakstu saņēma arī Ogres novada pašvaldība, Ogres novada Sociālais dienests un projekta koordinatore Ogrē Zanda Vītola.
Ļoti lielu atbalstu projekts sniedza arī dalībnieku vecākiem. Ikdienā atrast uzticamu, darboties gribošu asistentu ir ļoti grūti, bet šis projekts sniedza šādu iespēju. Vērtējot projekta norisi un rezultātus, vecāki pauda gandarījumu par šādu iespēju un izteica lielu cerību par grupu mājas izveidi Ogrē, lai cilvēkiem, kuri bez ikdienas atbalsta un uzraudzības nespēj dzīvot vieni, būtu savs mājoklis.
"Priecē fakts, ka praktiski visus augstākminētos pakalpojumus, projekta dalībnieki, varēja saņemt uz vietas Ogrē, izņemot – grupu mājas un specializēto darbnīcu pakalpojumu. Tā kā šobrīd Ogrē nav grupu mājas pakalpojuma, projekta dalībnieku, kuru bija nepieciešams nodrošināt ar dzīvesvietu un ikdienas atbalstu, nācās izmitināt "Cerību mājā" Siguldā. Šis puisis tomēr cer atgriezties savā dzimtajā pilsētā, kad deinstitucionalizācijas projekta ietvaros arī pie mums, Ogrē, tiks paplašināts sociālo pakalpojumu klāsts personām ar īpašām vajadzībām, t. sk. uzcelta māja, kurā būs izveidoti grupu dzīvokļi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem," atklāj Ogres novada Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Ozoliņa.
Jāpiebilst, ka arī uz specializētajām darbnīcām projekta dalībnieki, kuri vēlējās apgūt jaunas prasmes, devās uz biedrību "Cerību spārni" Siguldā, taču ir priecīga ziņa – šādas darbnīcas jau top un pavisam drīz sāks darboties Ogrē, Upes prospektā 16.
"Ir ļoti svarīgi, lai cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem arī turpmāk varētu saņemt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, kas spētu nodrošināt nepārtrauktu atbalstu, nepieciešamības gadījumā dotu padomu, atbalstu un palīdzību ikdienā," uzsver izmēģinājumprojekta "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" koordinatore Zanda Vītola.
Noslēdzies sociālo pakalpojumu atbalsta projekts
Šī gada 28.februārī noslēdzās individuālā budžeta izmēģinājumprojekts "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide".Projekta realizācijas laikā desmit Ogres novadā deklarētas pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem varēja saņemt dažādus sociālos pakalpojumus. Projektu īstenoja Labklājības ministrija 10 pašvaldībās sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību, Ogres novada sociālo dienestu un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu.