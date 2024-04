Noslēgušās Ogres novada Uzņēmēju dienas

Viesojoties ģimenes uzņēmumā SIA “Bee Box” Ciemupē, bija iespējams apskatīt bišu dravu, uzzināt vairāk par bišu dzīvi un biškopības produktu vērtīgajām īpašībām, kā arī nodegustēt dažādu veidu medu un iegādāties “Bee Box” ražoto produkciju – medu, propolisu, bišu māšu peru pieniņu, vaska sveces u.c.

Tīnūžos izveidotās Baskāju takas apmeklētāji varēja apskatīt pirmās sniegas segas klāto Dizaina parku, nogaršot gardu gulaša zupu un apgūt galdu klāšanas kultūras un galda etiķetes pamatus Baskāju takas saimnieces – Eiropas protokola un etiķetes pasniedzējas un vīnzines – vadībā.

SierŠtelle jaunajā Siera Fabrikā Ikšķilē tiek ražoti vairāk nekā 30 garšu sieri – gan sāļi, gan saldi. Ražotnes apmeklētāji iepazinās ar siera izgatavošanas procesu un tika pacienāti gan ar sūkalām, gan ar dažādajiem sieriem un siera trifelēm, ko varēja arī iegādāties līdzņemšanai.

SIA "Grīdas-Grīdas" jaunatklātajā salonveikalā Lielvārdē tika sniegta informācija par piedāvātajiem pakalpojumiem – parketa un dēļu grīdu atjaunošanu (virskārtas slīpēšanu, pulēšanu un apstrādi ar eļļu vai laku), jaunu parketa un dēļu grīdu ieklāšanu, grīdas uzturēšanai nepieciešamo materiālu un parketa tirdzniecību, kā arī instrumentu nomu grīdu atjaunošanai.

SIA “Silver Standard Houses” Birzgalē piedāvāja ekskursiju ražotnē, iepazīstinot ar savu darbību un stāstot par to, kā top uzņēmumā ražotās energoefektīvās koka karkasa mājas, jumtu kopnes un dārza preces – atpūtas galdi un soli, atkritumu un puķu kastes, nojumes, bērnu rotaļu konstrukcijas u.c.

Biedrība "Sniega suņi" pastāstīja par kamanu sportu un aprīkojumu. Interesenti varēja ielūkoties ikdienas suņu frizētavas darbā, iegādāties produkciju - suņu vilnas izstrādājumus (cimdus, cepures, šalles, suņu aksesuārus), kopšanas līdzekļus, un, protams, samīļot suņus.

SIA "Izaugsmes spots" ir personības un prāta centrs Ogrē, kas piedāvā Lego nodarbības, angļu valodas nodarbības, “Gatavošanās skolai” programmu, matemātikas privātstundas un kursus, kā arī pasākumus un nometnes bērniem no 4 līdz 16 gadu vecumam. Uzņēmēju dienu ietvaros ikviens varēja radoši darboties ar Lego klucīšiem, kā arī pārbaudīt savu atjautību “Izlaušanās spēlē”.

Tiešsaistes veikala tiptip.lv mērķis ir palīdzēt senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām realizēt savu produkciju internetā. Šoreiz apmeklētāji paši varēja piedalīties kartiņu veidošanas meistarklasē, kā arī iepazīties un iegādāties produkciju - adījumus un tamborējumus, koka, ādas, klūgu un lina izstrādājumus, sveces, rotas, traukus un citus.

Lapsu Mājas siers piedāvā sieru ar 27 dažādām garšām, tai skaitā pirmie Latvijā ir uzsākuši bezlaktozes siera ražošanu. Lapsu Mājas sieri ir atzīti par produktiem ar augstu kvalitāti, ir iegūts Zaļās Karotītes statuss. Uzņēmuma ražotais siers “Čiekuriņš” šī gada Ogres pilsētas svētkos ieguva Ogres novada garšas titulu. Uzņēmēju dienu ietvaros varēja ne tikai uzzināt par sieru ražošanas procesu, bet arī nogarošot ražotos sierus un īpašo Lapsu Mājas siera sierburgeru.

SIA "VSL Pārtikas grupa", kas darbojas Ogresgala pagasta centrā, apmeklētāji uzzināja par uzņēmuma izaugsmi no tā pirmsākumiem līdz šodienai, par uzņēmumā ražoto produkciju - majonēzi, dažādu veidu salātiem, kartupeļu pankūkām u.c., ar šo produktu ražošanas tehnoloģiju un iegādes iespējām veikalos. Uzņēmuma īpašais lolojums ir majonēzes zīmols BilleMoon, kuras pagatavošanā netiek izmantoti pulveri vai kādas piedevas - tikai dabīgas sastāvdaļas un svaigas dažādu putnu olas.

IK “Ķeipenieši” ieveidotajā "Piparkūku studijā" varēja iepazīties ar piparkūku tapšanas ceļu, jo tieši šeit tiek veidotas visā Latvijā un arī aiz tās robežām populārās Ķeipenes piparkūkas.

Ar savu darbu iepazīstināja arī Krapes ūdensdzirnavas - vieta ar plašu piedāvājumu klāstu - sveču liešanu, dažādu dabas augu tēju un sīrupu pagatavošanu, ārstniecisko sāls vannu, telpu "Krapes krepes" saturīgai laika pavadīšanai, saunu un vēl daudz ko citu.

Pie Krapes muižas parka atrodas vīna un sidra darītava SIA "LAUSKIS", kur produkcija top no vietējiem augļiem un ogām - āboliem, cidonijām, avenēm, upenēm, arī no rabarberiem, ko viesi varēja degustēt. Saimnieks nosaukumu tai devis par godu savam vecvectēvam Vilim Lauskim, kurš bijis Latvijā zināms augļkopis un pasniedzējs Buldura Dārzkopības skolā. Liela daļa no ābolu ražas tiek vākta no vecvectēva stādītajiem ābeļu dārziem, kuriem nu jau ir tuvu pie 100 gadiem.

Lūšu Dravā ievākto medu varēja nogaršot Lielvārdes pagasta "Stropēnos". Šeit tiek veidoti dažādi maisījumi medus ar dažādām ogām, ar cidonijām, ar riekstiem. Jau vairākus gadus te tiek uzņemti ciemiņi, kuriem ir iespēja iegūt vērtīgu informāciju par biškopības tēmu. Lūšu Drava arī piedāvā spēlēt disku golfa spēli.

Paldies viesmīlīgajiem uzņēmējiem par iespēju ne tikai interesanti un saturīgi pavadīt brīvdienas, bet arī papildināt zināšanas par to, kas notiek novadā, iegūt jaunu informāciju par novada uzņēmēju darbību.