Eglītes visā novadā izdaiļoja pārstāvji no izglītības iestādēm, amatiermākslas kolektīviem, biedrībām, pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem. Akcijas dalībnieki bija pacentušies un izgatavojuši savai organizācijai raksturīgus interesantus rotājumus.
Balsojumā, kas norisinājās no 10. decembra līdz pat 31. janvārim, visaugstāko novērtējumu saņēma un balvas no akcijas atbalstītājiem iegūs:
- SIA "Ēku projekti & Pārvaldīšana";
- Radošā apvienība SEŠIBĒ;
- Biedrība "LABizjūta" .
Pirmās trīs vietas iegūs SIA “Lidl Latvija"dāvanu karti 30 EUR vērtībā, 2 ielūgumus uz koncertu Ogres novada Kultūras centrā un SIA “Fazer Latvija” gardumus aktīvai ikdienai.
Ceturtajā vietā ierindojās Ķeipenes Tautas nams, savukārt piektajā vietā - biedrība "Ķeguma pilsētas un apkaimju biedrība", kas saņems SIA "Lidl Latvija" dāvanu karti 30 EUR vērtībā un SIA “Fazer Latvija” gardumus.
Populārāko eglīšu desmitnieku noslēdz:
- Kafejnīca "Ostreet"
- Sierštelle
- Lielvārdes pilsētas bibliotēka
- Biedrība "Dzīvais māls"
- Lidl
Pirmajā desmitniekā iekļuvušie “Egļu stāsta” dalībnieki saņems arī Ogres novada kalendāru 2022. gadam.
Visi dalībnieki saņems pateicības no Ogres novada pašvaldības un gardumus no SIA “Fazer Latvija”. Savukārt simpātiju balvu no izklaides parka “Avārijas brigāde” iegūs Birzgales pirmsskolas izglītības iestāde "Birztaliņa", kam tiks piešķirta dāvanu karte 50 EUR vērtībā Jāņa Rozes grāmatnīcā.Ar balvu ieguvējiem organizatori sazināsies personīgi.
SIA “Lidl Latvija” kā viens no akcijas atbalstītājiem ir ļoti apmierināts ar dalību akcijā. Uzņēmuma korporatīvās komunikācijas vadītāja Latvijā un Igaunijā Dana Hasana: “Mēs no sirds priecājamies, ka varējām iesaistīties Ogres novada iniciētajā un jau plašu atsaucību Latvijā guvušajā “Egļu stāsts” projektā. Izgaismotā Ogre un īpaši dekorētās egles visā Ogres novadā ir brīnišķīga iniciatīva, ko novērtē gan iedzīvotāji, gan novada viesi. Mēs atvērām “Lidl” veikalu tikai pagājušā gada oktobrī, tomēr jau tagad redzam, ka esam bijuši gaidīti un novērtēti. Lidl vārdā es saku paldies par iespēju iekļauties novada aktivitātēs, vietējās kopienas aktivitātes mums ir ļoti svarīgas.”
Liels paldies visiem akcijas “Egļu stāsts” atbalstītājiem: SIA “Fazer Latvija”, SIA "Lidl Latvija", izklaides parkam "Avārijas brigāde” un Ogres novada Kultūras centram.
Fotogalerija šeit: