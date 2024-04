Noslēgusies akcija "Egļu stāsts"

Akcijas laikā norisinājās balsošana – pie izrotātajām eglītēm tika izvietots numurs un informācija par to, kas izdaiļojis eglīti. Vietējie iedzīvotāji un viesi varēja nobalsot par eglīti, kura visvairāk patīk. Kopumā saņemtas 7122 balsis, no kurām 18 % bijušas no Ogres novada viesiem.

Apkopojot balsošanas rezultātus, noskaidrotas populārākās eglītes. Tās komandas, kuru rotātās eglītes saņēmušas visvairāk balsu, saņems gardas balvas no SIA “Fazer Latvija”:

“Madlienas rūķi”; Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība “Talantu kalve”; Ķeipenes Tautas nams; Madlienas Kultūras nams; “Garšu Sēta”; Ogres Baltā skola; Motoklubs “RĒGI”; SEŠIBĒ; Birzgales jaunsargi; Ķeguma pilsētas un apkaimju biedrība.

Komanda “Madlienas rūķi”, kuru eglīte ieguva visvairāk balsu, saņems dāvanu no SIA “Latvijas pērles”,bet otrā un trešā vieta – pārsteiguma balvu noOgres novada Kultūras centra. Savukārt SIA “Māris un Co” parūpējies par īpašu pārsteigumu pašiem mazākajiem dalībniekiem. Saldumu grozu – 5 kg riekstiņu – saņems Ogres pirmsskolas izglītības iestāde “Dzīpariņš”, no kuras trīs grupiņas piedalījās akcijā un katra rotāja savu eglīti. Ar balvu ieguvējiem organizatori sazināsies personīgi.

Akcija “Egļu stāsts” Ogres novadā notiek jau ceturto gadu. Pirmo reizi ideja par gatavošanos Ziemassvētkiem, kur galvenie svētku sajūtu veidotāji ir iedzīvotāji, nevalstiskās organizācijas un uzņēmēji, tika īstenota pirms četriem gadiem Ogrē. Vēlāk akcija tika paplašināta novada mērogā un pēc diviem gadiem tā tika rīkota jau apvienotā novada teritorijā, iegūstot lielu atsaucību vietējo iedzīvotāju un uzņēmumu vidū.

Lai gan balsošana noslēgusies, izgreznotās eglītes, tāpat kā citus svētku rotājumus, Ogrē un visā novadā var apskatīt līdz 31. janvārim.

Fotogalerija šeit: