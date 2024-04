Noslēgusies akcijas “Egļu stāsts” balsošana

Akcijas ietvaros pie izrotātajām eglītēm tika izvietots numurs un informācija par to, kas to izdaiļojis. Vietējie iedzīvotāji un viesi varēja nobalsot par eglīti, kura visvairāk patīk. Kopumā saņemtas 8377 balsis, no kurām 26,3 % bijušas no Ogres novada viesiem.

Apkopojot balsošanas rezultātus, noskaidrotas populārākās eglītes. Tās 10 komandas, kuru rotātās eglītes saņēmušas visvairāk balsu, saņems gardas balvas no SIA “Fazer Latvija”:

Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība TALANTU KALVE GARŠU SĒTA LAPSU MĀJAS SIERS TOMES LAŠI Ogres BALTĀ SKOLA Biedrība LABIZJŪTA Radošā apvienība SEŠIBĒ BIRZGALES PAMATSKOLA ĶEIPENES TAUTAS NAMS Biedrība DZĪVAIS MĀLS

Komandas: Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība “TALANTU KALVE”, “GARŠU SĒTA” un “LAPSU MĀJAS SIERS”, kuru eglītes ieguva visvairāk balsu, saņems dāvanas no SIA “Latvijas pērles” ,pirmās vietas ieguvēji saņems dāvanu no SIA “Manas garšas” , bet pirmo piecu vietu ieguvēji saņems dāvanas arī no “Dailas konditorejas” un Ogres novada Kultūras centra .

Akcija “Egļu stāsts” Ogres novadā notiek jau ceturto gadu. Pirmo reizi ideja par gatavošanos Ziemassvētkiem, kur galvenie svētku sajūtu veidotāji ir iedzīvotāji, nevalstiskās organizācijas un uzņēmēji, tika īstenota pirms četriem gadiem Ogrē. Vēlāk akcija tika paplašināta novada mērogā, un pēc diviem gadiem tā tika rīkota jau apvienotā novada teritorijā, iegūstot lielu atsaucību vietējo iedzīvotāju un uzņēmumu vidū.

