Atbalsta grupas pirmajā nodarbībā vecāki dalījās ar grūtībām pusaudžu audzināšanā – bērna impulsīva, agresīva uzvedība, zems pašvērtējums un no tā izrietoša nevērtības un nevajadzības sajūta, motivācijas zudums attiecībā un skolu un interesēm, atkarības izraisošu vielu – alkohola un narkotisko vielu – lietošana, likumpārkāpumi, negatīva draugu ietekme, melošana, manipulēšana, pašnāvības domas u.c. Vecāki izjuta bezspēcību, atbalsta trūkumu, jutās noguruši, pat izsīkuši.
Atbalsta grupas nodarbības norisinājās 3 mēnešu garumā reizi nedēļā tiešsaistes platformā ZOOM, kopā 11 nodarbības. Atbalsta grupas priekšrocība iepretī izglītojošai grupai ir tāda, ka atbalsta grupā nav noteiktas programmas, kuru nepieciešams apgūt. Atbalsta grupas saturs tiek veidots, balstoties uz pašu dalībnieku akcentētajiem jautājumiem, problēmām, ir iespējams ilgāk pakavēties pie kādām tēmām un tajās iedziļināties. Grupas laikā tika meklētas atbildes uz jautājumiem:
-Kas un kāds īsti ir pusaudzis?
-Ko iesākt ar savām un bērna emocijām?
-Kā stiprināt emocionālo saikni ar bērnu?
-Uz kā balstās veselīgas attiecības?
-Kā rīkoties, ja bērns aizrāvies ar atkarības izraisošu vielu lietošanu?
-Kas rada risku un kas tieši otrādi vecina pusaudža mentālo veselību?
-Kā un kāpēc parūpēties par sevi?
-Kur slēpjas sievietes spēks un kā tas ietekmē apkārtējos?
Dalībnieki dalījās savā pieredzē, sajūtās, diskutēja par dažādām tēmām, atbalstīja viens otru, zīmēja, veidoja, klausījās un apsprieda vieslektora sagatavotās lekcijas un videomateriālus u.c., tādējādi radošā veidā gūstot atbildes uz sev nozīmīgiem jautājumiem un iegūtās atziņas integrējot savā ikdienas dzīvē un attiecībās ar bērniem.
Atbalsta grupas noslēgumā dalībnieki atzina, ka jau šobrīd novēro pārmaiņas sevī un attiecībās ar bērniem – vecāki spēj labāk izprast bērnu, spēj saglabāt mieru un savaldību, ieklausīties, sadzirdēt, pieņemt bērnu, kāds viņš ir, atbalstīt un vairāk uzticēties, savukārt bērni kļuvuši atklātāki pret vecākiem un sākuši attaisnot vecāku uzticību.
Vecāki akcentēja, ka viņiem bijis svarīgi dzirdēt citu pieredzi, gūt apziņu, ka viņi nav vieni, ka ir vecāki, kuriem ir līdzīgas grūtības, un atbalsta grupas laikā viņi ir tikuši pieņemti, uzklausīti, sadzirdēti, kā arī guvuši daudzas nozīmīgas atziņas. Ceram, ka ar pašvaldības atbalstu, arī turpmāk vecākiem būs pieejams šāds pakalpojums.