Tā kā bijušo Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novadu administratīvajās teritorijās spēkā esošie saistošie noteikumi paredzēja piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam atšķirīgā kārtībā un apjomā, jaunizveidotā Ogres novada pašvaldība ir izstrādājusi jaunu saistošo noteikumu projektu, paredzot vienotu kārtību, kādā piešķirs līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam.
Lai Ogres novada pašvaldība atbalstītu ģimenes un sekmētu vecāku iesaistīšanos darba tirgū, un saistībā ar to, ka šobrīd nav iespējams visiem bērniem nodrošināt vietas pirmsskolas izglītības iestādēs, pašvaldība plāno piešķirt līdzfinansējumu privāto bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem par pilna laika (darba dienās ne mazāk kā 8 stundas dienā) pakalpojuma sniegšanu mēnesī vienam bērnam.
Pašvaldības līdzfinansējums paredzēts bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam no pusotra gada vecuma līdz obligātās bērna sagatavošanas pamatizglītības uzsākšanai, ja bērns reģistrēts uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet šī vieta viņam netiek nodrošināta. Lai saņemtu līdzfinansējumu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai, bērna un vismaz viena no bērna likumisko pārstāvju dzīvesvietai ir jābūt deklarētai Ogres novada administratīvajā teritorijā.
Plānots, ka jaunajā Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā līdzfinansējuma apmērs privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam tiks noteikts ar atsevišķu pašvaldības domes lēmumu, izvērtējot pieejamos finanšu līdzekļus 2022. gada budžetā.
Pašreiz Ogres novada pašvaldībā ir 43 bērni (Ikšķilē 20 bērni, Ogrē 23 bērni), kas izmanto bērnu uzraudzības pakalpojumu, savukārt 2022. gadā šādu pakalpojumu varētu saņemt 60 bērni.
Izglītības jautājumu komitejas deputāti atbalstīja saistošo noteikumu “Kārtība, kāda Ogres novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” projektu, galīgais lēmums par šo noteikumu apstiprināšanu tiks pieņemts domes sēdē 16. decembrī.