Pašvaldībā uzsvērusi, ka izsolē plānots pārdot tikai "Ogres zelta liepa" kapitāldaļas, savukārt ēka Brīvības ielā 18, Ogrē, kur atrodas kafejnīca, arī turpmāk paliks Ogres novada pašvaldības īpašumā un jaunajam kapitāldaļu īpašniekam telpas tiks nodotas nomā.
SIA "Ogres zelta liepa" apgrozījums 2024. gadā sasniedzis 85 028 eiro, zaudējumi sasnieguši 58 057 eiro. 2024. gadā uzņēmumā bija nodarbināti desmit darbinieki.
Ogres domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Krauja (NA) atgādina, ka pirms vairāk nekā trim gadiem, kad Ogres novada pašvaldība ieguva līdzdalību sociālajā uzņēmumā "Ogres zelta liepa", cilvēku ar īpašām vajadzībām nodarbinātība novadā nebija pietiekami attīstīta un bija svarīgi veicināt sabiedrības un darba devēju izpratni un interesi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu integrāciju darba tirgū.
Šo trīs gadu laikā sociālā uzņēmuma "Ogres zelta liepa" darbība guvusi uzmanību, sniedzot būtisku ieguldījumu cilvēku ar īpašām vajadzībām apmācībā dažādās profesijās un palīdzot darba devējiem saprast, ka arī darbinieki ar īpašām vajadzībām var sniegt vērtīgu ieguldījumu uzņēmuma darbībā, tā Krauja.
Šajā laikā "Ogres zelta liepa" esot attīstījusies, tomēr tās tālākai izaugsmei svarīgi būtu piesaistīt publisko finansējumu, tajā skaitā dažādus grantus. Tomēr saskaņā ar esošo likumdošanu sociālajam uzņēmumam, kura visas kapitāldaļas pieder pašvaldībai, šādas publiskā finansējuma piesaistes iespējas ir ļoti ierobežotas. Tādēļ, lai dotu iespēju "Ogres zelta liepai" strādāt pie publiskā finansējuma piesaistes tālākai attīstībai, ir nepieciešams izbeigt pašvaldības līdzdalību šajā uzņēmumā, pārdodot tā kapitāldaļas publiskā izsolē, apgalvo Krauja.