Šo ēku Ogres novada pašvaldība savā īpašumā no Veselības ministrijas ieguva, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra rīkojumu. 2017. gadā ar pašvaldības domes lēmumu ir apstiprināta ēkas ilgtermiņa darbības stratēģija 2017. – 2037. gadam, kas nosaka tās darbības mērķus, funkcijas un uzdevumus, tai skaitā paredzot salonmūzikas zāles izveidi sanatorijā un tās izmantošanu dažādu augstvērtīgu kultūras, izglītības un citu pasākumu norisei, kā arī laulību ceremoniju organizēšanai.
Pašvaldība ir veikusi pirmos renovācijas darbus, lai saglabātu ēku un atklātu latviešu gleznotāja un lietišķās mākslas meistara Anša Cīruļa sienas gleznojumus, tai skaitā ir pilnībā izremontēta un izveidota salonmūzikas zāle, veranda un sānu ieeja ēkā, ievērojot arī vides pieejamības nosacījumus.
Šobrīd ir vērojama liela interese par atjaunotās zāles izmantošanas iespējām. Nolūkā veicināt Ogres pilsētā pieejamo pakalpojumu daudzveidību, popularizēt Ogres novadu un gūt papildu finanšu līdzekļus ēkas turpmākai attīstībai ir pieņemts domes lēmums par nomas maksas izcenojumu bijušās sanatorijas ēkas salonmūzikas zālei (ar tiesībām izmantot verandu, labierīcības un zālei blakus esošās palīgtelpas), nosakot to 500 eiro apmērā (bez PVN) par vienu dienu. Tehniskā aprīkojuma izmantošana nav iekļauta minētajā nomas maksā.
Tā ka telpas, kas nepieciešamas pilnvērtīga pakalpojuma nodrošināšanai (garderobe, labierīcības, banketu zāle, u.c.), ir daļēji renovētas, šobrīd tiek noteikta samazināta telpu nomas maksa, ar iespēju to pārskatīt atbilstoši ēkā veiktajiem ieguldījumiem un pakalpojuma klāsta paplašinājumam.
Kā salonmūzikas zāles nomas mērķis tiek noteikta kultūras, sociālās aizsardzības, izglītības, zinātnes, sporta un vides aizsardzības pasākumu funkciju nodrošināšana un laulību ceremoniju organizēšana, ievērojot nosacījumu, ka nomas objekts netiek izmantots saimnieciskajai darbībai.