-Apmeklējot psihologa konsultācijas jāievēro aktuālos Slimību profilakses un kontroles centra (spkc.gov.lv) norādījumus un ieteikumus.
-Pirms psihologa apmeklējuma aicinām izvērtēt savu veselības stāvokli un neapmeklēt psihologa konsultācijas, ja konstatēti infekcijas slimības simptomi.
-Psihologa konsultācijas iespējams apmeklēt, uzrādot sadarbspējīgu sertifikātu, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 vai vīrusa pārslimošanu, kopā ar personu apliecinošu dokumentu.
-Bērniem, kuri vēl nemācās skolā, kopā ar pieaugušo, kuram ir COVID19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (QR kods).
-Skolēniem, apmeklējot psihologa konsultāciju jāuzrāda izglītības iestādē veiktu negatīvu testa QR kodu, vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;
-Situācijā, kad apmeklējot psihologa konsultāciju nevar uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu, aicinām sazināties ar Ogres novada Sociālā dienesta psihologu, lai vienotos par sadarbību.
Psihologa konsultācijas notiek TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!
Ogres novada Sociālā dienesta psihologs Eva Stikāne
-tālrunis +371 20281333
Ogres novada Sociālā dienesta psihologs Olga Gavriļenko
-tālrunis +371 26644365
Informācija sagatavota saskaņā ar saskaņā ar 2021. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumiem nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.