Lielākie darbi Ogrē ir saistīti ar ielu, ceļu un ietvju attīrīšanu no sniega, kā arī ar to kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem. Kopumā darbi rit veiksmīgi, taču sniega tīrīšanu pilsētā apgrūtina ielu un ceļu malās novietotie auto.
Pirms novietot auto, jāskatās, ko vēsta ceļa zīme
Ziemas periodā aktuāla tēma ir automašīnu novietošana ielu malās. Ja nav sniega – viss kārtībā, bet, ja ielas ir jāattīra no sniega, tad to malās novietotie auto kļūst par nopietnu traucēkli darbu veikšanai. Pašvaldība atgādina, ka vairākās ielās ir izvietotas ceļa zīmes, kas nosaka pagaidu ierobežojumus automašīnu novietošanai ziemas periodā. Lai neapgrūtinātu ielu attīrīšanu no sniega, iedzīvotāji tiek aicināti ievērot minētos ierobežojumus un automašīnas šajās ielās nenovietot. Autovadītājiem ceļa zīmes ir jāievēro jebkurā gadījumā, un, pirms novietot savu auto kādas ielas malā, jāpārliecinās – drīkst vai nedrīkst.
Namīpašniekiem arī ir pienākumi
Sniegotā ziemā vairāk darba un rūpju prasa namīpašumu uzturēšana. Pašvaldība atgādina par nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja pienākumiem ziemas periodā – saskaņā ar Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumi Nr. 11/2018 “Par Ogres novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” nekustamā īpašuma īpašnieks, faktiskais vai tiesiskais valdītājs piegulošas teritorijas kopšanā nodrošina:
-ietvju, piebrauktuvju sakopšanu, tajā skaitā, to attīrīšanu no sniega un ledus un pretslīdes materiāla kaisīšanu, nepieļaujot sniega vaļņu veidošanos apstādījumu zonās tuvāk par 5 m no sabiedriskā transporta pieturvietām, gājēju pārejām, krustojumiem, kā arī citās vietās, kur tie traucē gājēju un transporta satiksmei vai piekļuvei ugunsdzēsības hidrantiem;
-sniega un ledus notīrīšanu no jumtiem, balkoniem, lodžijām, ūdens notekcaurulēm un citiem ārējiem būves elementiem vietās, kur tas var apdraudēt cilvēka dzīvību un veselību, vai trešo personu īpašuma (tai skaitā transportlīdzekļu) drošību, nepieciešamības gadījumā norobežojot bīstamo zonu.
Ogres novada pašvaldība informē, ka ceļu uzturēšanas darbi tiek veikti prioritārā secībā, ņemot vērā Ministru kabineta noteiktās ielu klases.
Ogres un Ogresgala iedzīvotāji ieteikumu, ierosinājumu un jautājumu gadījumā aicināti sazināties ar:
-SIA VIA Mežs ( tālr. 23116909)
Uzturēšanas teritorija: Pārogres rajons, Jaunogres rajons. Robeža ir Ogres upe līdz Lašupēm un dzelzceļa līnija Jaunogrē.
-SIA AS ACB (tālr. 22030008)
Uzturēšanas teritorija: Ogres pilsētas centrs un Loka ielas rajons, Ogresgala pagasts.
VSIA Latvijas autoceļu uzturētājs (tālr. 80005555)
Uzturēšanas teritorija: A6 autoceļš (Rīgas iela – Daugavpils iela) un P5 ( Tīnūžu iela); visi valsts ceļi ar apzīmējumu A, P un V.