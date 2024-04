Notiek intensīvi ielu tīrīšanas darbi, uz vairākām ielām izvietotas pagaidu ceļa zīmes Ogresnovads.lv

Pēdējās diennaktis ir spēcīgi snidzis, līdz ar to lielākie darbi ir saistīti ar ielu, ceļu un ietvju attīrīšanu no sniega, kā arī ar to kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem.

Kopumā darbi rit veiksmīgi, taču sniega tīrīšanu pilsētā apgrūtina ielu un ceļu malās novietotie auto, tāpēc vairākās ielās ir izvietotas ceļa zīmes, kas nosaka pagaidu ierobežojumus automašīnu novietošanai.