Ceturtdiena, 09.10.2025 20:37
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 20:37
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 15. jūlijs, 2021 09:00

Notiek remontdarbi uz vietējā autoceļa Ogre- Jugla

ogresnovads.lv
Notiek remontdarbi uz vietējā autoceļa Ogre- Jugla
Ceturtdiena, 15. jūlijs, 2021 09:00

Notiek remontdarbi uz vietējā autoceļa Ogre- Jugla

ogresnovads.lv

Šī gada jūlijā uzsākti remondarbi uz valsts vietējā autoceļa Ogre-Jugla (V968).

Sazinoties ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” komunikācijas daļu, Ogres novada pašvaldība noskaidroja, ka darbu ietvaros posmā no krustojuma ar reģionālo autoceļu Tīnūži-Koknese (P80) līdz Turkalnei tiks atjaunots segums, ieklājot asfalta izlīdzinošo kārtu un veicot virsmas apstrādi, savukārt grantētajam posmam no Pļavniekiem līdz Juglas ciemam - Ventām (9-15,67.km) tiks veikta divkārtu virsmas apstrāde.

Darbu rezultātā autoceļa virsmas segums iegūs asfaltam līdzīgu segumu, ceļš vairs neputēs, tādējādi satiksmes dalībniekiem tiks nodrošināti komfortablāki braukšanas apstākļi. Dubultās virsmas apstrāde tiek veikta uz autoceļiem, ar nelielu satiksmes intensitāti.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?