Sazinoties ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” komunikācijas daļu, Ogres novada pašvaldība noskaidroja, ka darbu ietvaros posmā no krustojuma ar reģionālo autoceļu Tīnūži-Koknese (P80) līdz Turkalnei tiks atjaunots segums, ieklājot asfalta izlīdzinošo kārtu un veicot virsmas apstrādi, savukārt grantētajam posmam no Pļavniekiem līdz Juglas ciemam - Ventām (9-15,67.km) tiks veikta divkārtu virsmas apstrāde.
Darbu rezultātā autoceļa virsmas segums iegūs asfaltam līdzīgu segumu, ceļš vairs neputēs, tādējādi satiksmes dalībniekiem tiks nodrošināti komfortablāki braukšanas apstākļi. Dubultās virsmas apstrāde tiek veikta uz autoceļiem, ar nelielu satiksmes intensitāti.