Notiks adrešu maiņu adresācijas objektiem Gunāra Astras ielā Ogrē

Ogres novada pašvaldības dome 2021. gada 16. decembra sēdē pieņēma lēmumu Nr. 37 “Par Gunāra Astras ielas nosaukuma piešķiršanu ielas posmam Ogrē”

Gunāra Astras vārdā tiek pārsaukts Meža prospekta posms no Mednieku ielas krustojuma līdz krustojumam ar Kranciema ielu.

Saskaņā ar pieņemto Domes lēmumu tika pārskatītas un mainītas adreses tiem adresācijas objektiem (zemes vienībām un būvēm, kas atrodas šajās zemes vienībās un telpu grupām būvēs), kam ir piekļuve no Gunāra Astras ielas, atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnijā noteikumu Nr. 455 “Adresācijas noteikumi” prasībām.

Personām, kuru īpašumiem mainītas adreses, atsevišķi tiks nosūtīts lēmums par adreses maiņu.

