Tikšanās ar interesentiem notiks pirmdien, 3. novembrī plkst. 15.00; vieta: pie Juglas mežniecības Gunāra Astras iela 12, Ogre (klātienē un tiešsaistē). Tiešsaistes links tiks publicēts sociālās saziņas vietnē Facebook “Rīgas mežu” kontā.
Uzņēmums šā gada nogalē un 2026. gadā veiks divas mežizstrādes, tostarp arī sanitārās izlases cirtes, vides izglītības centra “EkVidO” teritorijā un tā apkārtnē, kā arī meža masīvā pie autoceļa P5 Tīnūži – Ogre unDubkalnu karjera.
- Darbu mērķi: meža kopšana, lai novērstu riskus teritoriju apmeklētājiem un nodrošinātu daudzveidīgu un noturīgu mežaudžu attīstību, kā arī pēctecīgu audžu atjaunošana. Veicot darbus, tiks ievērots dabas vērtību saglabāšanas princips.
- Plānotais darbu laiks: no 2025.gada novembra līdz 2026.gada beigām.
Meža kopšana notiks mežistrādes darbu ietvaros, atbilstoši apstiprinātajam “Meža apsaimniekošanas plānam” (MAP), kā arī ainavu ekoloģiskajam un lokālajam teritorijas dizaina plānam.
“Rīgas meži” aicina apkaimju biedrības un iedzīvotājus paust argumentētus viedokļus un priekšlikumus par plānotajām mežizstrādēm Ogres novadā un tās apkaimēs. Uzņēmums viedokļus gaidīsim līdz 2025. gada 19.novembrim, sūtot tos uz e-pastu: (temats “Ogres mežizstrādes”).
Mežizstrāde vides izglītības centra “EkVidO” teritorijā,
tā apkārtnē un pie Lībieškalna
2025. gada novembrī SIA “Rīgas meži” uzsāks mežizstrādi vides izglītības centra “EkVidO” teritorijā, tā apkārtnē un pie Lībieškalna.
Galvenais darbu mērķis šajās teritorijās ir īstenot sanitārās cirtes, lai novērstu riskus teritoriju apmeklētājiem. Atbilstoši Valsts meža dienesta (VMD) sanitārajam atzinumam, vides izglītības centra teritorijas mežaudzēs tiks novākti kaitēkļu (galvenokārt egļu astoņzobu mizgrauža) bojātie koki.
- Darbu mērķi: meža kopšana, lai novērstu riskus teritoriju apmeklētājiem un nodrošinātu daudzveidīgu un noturīgu mežaudžu attīstību; pēctecīga mežaudžu atjaunošana; dabas vērtību un rekreācijas iespēju saglabāšana.
- Plānotais darbu laiks: no 2025. gada rudens līdz 2026. gada beigām.
- Darbu platība: apmēram 200 ha.
Pirms darbu uzsākšanas teritorija ir izpētīta un tai izveidots mežaudžu funkcionālais zonējums. Tajā ietvertas dabiskas un bioloģiski vērtīgās teritorijas, to buferjoslas un plašas rekreācijas teritorijas, kā arī mežsaimniecības teritorijas. Bioloģiski vērtīgās teritorijās nozīmīgas platības aizņem Eiropas nozīmes aizsargājami mežu biotopi, lielākās platības aizņem”Veci vai dabiski boreāli meži”, nelielas platības aizņem “Purvaini meži” un “Staignāju meži”.
Zonējuma izstrādē ņemtas vērā meža vērtības, to saglabāšana, rekreācijas attīstības iespējas un ainavas elementi.
Lai veicinātu mežaudžu pēctecīgu atjaunošanos, grupu izlases cirtē tiks izveidoti vairāk nekā 30 atvērumi (līdz 0,2 ha. Pēc mežizstrādes atvērumos tiks veicināta jaunu priežu augšana, dažādojot mežaudžu vecuma struktūru.
Atstātie ekoloģiskie koki un atvērumiem piegulošie koki ar izsauļotiem stumbriem nodrošinās dzīvotnes aizsargājamām kukaiņu sugām, piemēram, priežu sveķotājkoksngrauzim (Nothorhina muricata). Kopumā mežizstrāde uzlabos apstākļus arī gaismu mīlošām aizsargājamām augu sugām.
Funkcionālo zonējumu raksturojums
Pirms darbu uzsākšanas “Rīgas meži” detalizētāk iepazīstina ar mežaudzes funkcionālo zonējumu un tajās plānotajiem darbiem.
Bioloģiski vērtīgā teritorija: koku ciršana šeit notiks tikai tad, ja būs nepieciešams uzlabot biotopu kvalitāti vai būs nepieciešams novērst riskus teritoriju apmeklētājiem.
Mērķis – aizsargāt un saglabāt teritorijas ar augstu bioloģisko vērtību un dabiskajiem meža un purva biotopiem. Atbilstoši MAP un biotopu ekspertu atzinumiem šajās teritorijās noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi un aizliegumi.
Bioloģiski vērtīgo nogabalu buferjoslas teritorija: darbu mērķis – saglabāt aizsargjoslu un nepasliktināt bioloģisko vērtību. Šajās vietās cirsmu plānojumu un dabas vērtību saglabāšanu vērtē dabas aizsardzības speciālists.
Dabiska teritorija: darbu mērķis – saglabāt teritoriju neskartu, nodrošinot dabas daudzveidības un dabisko procesu nepārtrauktību.
Šīs teritorijas parasti ir nelielas, lokālas un maz ietekmētas no cilvēka darbības. Tās veidojušās dabisku procesu un klimata ietekmes rezultātā, bieži vien grūti pieejamās vietās. Dabiska teritorija ir nekultivēta un saglabā augstu ekoloģisko vērtību.
Rekreācijas teritorija: darbu mērķis – uzlabot atpūtas iespējas un veicināt priedes kā galvenās mežaudzes sugas attīstību. Arī šīs teritorijas ir nozīmīgas ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanā – sēņošanai, ogošanai un atpūtai.
Mežsaimniecības teritorija: darbu mērķis – ilgtspējīgas un ekoloģiski līdzsvarotas meža ainavas veidošana.
Plānotie darbi un secība:
- Sanitārā izlases cirte: uzlabo meža veselības stāvokli, izcērtot kokus, kas bojāti ar slimībām vai kaitēkļiem, tādējādi samazinot to izplatības risku.
- Kopšanas cirte: veicina koku augšanu un uzlabo mežaudzes sastāvu, izcērtot neatbilstošus vai traucējošus kokus un krūmus, lai stiprinātu veselīgu un stabilu mežaudzi.
- Vienlaidus izlases cirte: nodrošina labākus augšanas apstākļus un vairāk gaismas jaunajiem kokiem, sekmējot dabisku meža atjaunošanos. Šīs cirtes rezultātā paredzēts izzāģēt aptuveni 20–30% no mežaudzes pašreizējās krājas. Darbus veicot, mežaudze tiks vienmērīgi izretināta, īpašu uzsvaru liekot uz dabiskās atjaunošanās procesu.
- Grupu izlases cirte (atvērumi): veido nelielus atvērumus, kas nodrošina vairāk gaismas un labākus apstākļus jauno koku augšanai, tādējādi veicinot meža atjaunošanos.
Darbu secība: koku ciršana, kokmateriālu izvešana, zaru savākšana un izvešana, ceļu infrastruktūras sakārtošana, meža dabiskās un mākslīgās atjaunošanās veicināšana, kā arī, pēc iedzīvotāju iniciatīvas, tiks izveidoti rekreācijas objekti (galdi, soli un, iespējams, arī drošas ugunskura vietas).
Darbi var notikt vienlaikus vai tikt īslaicīgi pārtraukti nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ.
Mežizstrādi pie Dubkalnu karjera un meža masīvā pie autoceļa P5 Tīnūži
2026. gadā SIA “Rīgas meži” uzsāks mežizstrādi pie Dubkalnu karjera un meža masīvā pie autoceļa P5 Tīnūži.
- Darbu mērķi: meža kopšana, lai novērstu riskus teritoriju apmeklētājiem un nodrošinātu daudzveidīgu un noturīgu mežaudžu attīstību; pēctecīga mežaudžu atjaunošana; dabas vērtību un rekreācijas iespēju saglabāšana.
- Plānotais darbu laiks: 2026. gads.
- Darbu platība: apmēram 90 ha.
Pirms darbu uzsākšanas teritorija ir izpētīta un tai izveidots mežaudžu funkcionālais zonējums. Tajā ietvertas ainaviski un bioloģiski vērtīgās teritorijas, to buferjoslas, kā arī rekreācijas un mežsaimniecības teritorijas. Bioloģiski vērtīgās teritorijās nozīmīgas platības aizņem Eiropas nozīmes aizsargājami mežu biotopi, lielākās platības aizņem ”Veci vai dabiski boreāli meži” un “Staignāju meži”, nelielas platības aizņem ”Lakstaugiem bagāti egļu meži”.
Lai nodrošinātu meža pakāpenisku atjaunošanos un noturīgu audžu veidošanos, paredzēts veikt gan vienlaidus izlases cirti, gan veidot atvērumus audžu dažādošanai. Savukārt ap rekreācijas objektiem un ceļiem piegulošajās teritorijās – saskaņā ar Valsts meža dienesta (VMD) sanitāro atzinumu – audzēs tiks pilnībā tika novāktas kaitēkļu (galvenokārt egļu astoņzobu mizgrauža) bojātie koki. Tas nepieciešams, lai novērstu apdraudējumu, ko rada nokaltušie koki.
Funkcionālo zonējumu raksturojums
Pirms darbu uzsākšanas “Rīgas meži” detalizētāk iepazīstina ar mežaudzes funkcionālo zonējumu un tajās plānotajiem darbiem.
Bioloģiski vērtīgā teritorija: Koku ciršana šeit notiks tikai tad, ja būs nepieciešams uzlabot biotopu kvalitāti vai būs nepieciešams novērst riskus teritoriju apmeklētājiem.
Mērķis – aizsargāt un saglabāt teritorijas ar augstu bioloģisko vērtību un dabiskajiem meža un purva biotopiem. Atbilstoši MAP un biotopu ekspertu atzinumiem šajās teritorijās noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi un aizliegumi.
Bioloģiski vērtīgo nogabalu buferjoslas teritorija: darbu mērķis – saglabāt aizsargjoslu un nepasliktināt bioloģisko vērtību. Šajās vietās cirsmu plānojumu un dabas vērtību saglabāšanu vērtē dabas aizsardzības speciālists.
Ainaviski vērtīga teritorija: darbu mērķis – uzlabot un saglabāt ainaviskos elementus, nodrošinot estētiski un ekoloģiski līdzsvarotu meža ainavu. Šajās teritorijās, veicot atvērumu veidošanu un pāraugušu vai atpalikušu koku izzāģēšanu, pakāpeniski tiek veicināta mežaudzes dažādošana un dabiskā atjaunošanās. Ainaviski vērtīgās teritorijas ir unikālas meža ainavas daļas, kas veidojas lauka un meža saskares zonās un izceļas ar raksturīgiem reljefa pacēlumiem un pazeminājumiem.
Rekreācijas teritorija: darbu mērķis – uzlabot atpūtas iespējas un veicināt priedes kā galvenās mežaudzes sugas attīstību. Arī šīs teritorijas ir nozīmīgas ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanā – sēņošanai, ogošanai un atpūtai.
Mežsaimniecības teritorija: darbu mērķis – ilgtspējīgas un ekoloģiski līdzsvarotas meža ainavas veidošana.
Plānotie darbi un secība:
- Sanitārā izlases cirte: uzlabo meža veselības stāvokli, izcērtot kokus, kas bojāti ar slimībām vai kaitēkļiem, tādējādi samazinot to izplatības risku.
- Kopšanas cirte: veicina koku augšanu un uzlabo mežaudzes sastāvu, izcērtot neatbilstošus vai traucējošus kokus un krūmus, lai stiprinātu veselīgu un stabilu mežaudzi.
- Vienlaidus izlases cirte: nodrošina labākus augšanas apstākļus un vairāk gaismas jaunajiem kokiem, sekmējot dabisku meža atjaunošanos. Šīs cirtes rezultātā paredzēts izzāģēt aptuveni 20–30% no mežaudzes pašreizējās krājas. Darbus veicot, mežaudze tiks vienmērīgi izretināta, īpašu uzsvaru liekot uz dabiskās atjaunošanās procesu.
- Grupu izlases cirte (atvērumi): veido nelielus atvērumus, kas nodrošina vairāk gaismas un labākus apstākļus jauno koku augšanai, tādējādi veicinot meža atjaunošanos.
Darbu secība: koku ciršana, kokmateriālu izvešana, zaru savākšana un izvešana, ceļu infrastruktūras sakārtošana, meža dabiskās un mākslīgās atjaunošanās veicināšana, kā arī, pēc iedzīvotāju iniciatīvas, tiks izveidoti rekreācijas objekti (galdi, soli un, iespējams, arī drošas ugunskura vietas).
Darbi var notikt vienlaikus vai tikt īslaicīgi pārtraukti nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ.
Par SIA “Rīgas meži”
“Rīgas meži” ir 2008. gadā dibināts pašvaldības uzņēmums, kas ir ceturtais lielākais meža zemju apsaimniekotājs Latvijā. Tas rūpējas par apm. 63 tūkst. ha mežiem, 453 ha Rīgas parkiem un apstādījumiem, kā arī par 367 ha kultūras un atpūtas parku “Mežaparks” un par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.
Uzņēmumā ir Juglas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava “Norupe”. Uzņēmumam ir vides izglītības centrs un programma “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS”.
Uzņēmuma objekti un teritorijas atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.
“Rīgas meži” ievēro labas korporatīvās pārvaldības principus. Uzņēmumsieguvis starptautiskus sertifikātus, kas apliecina videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.