Notiks iedzīvotāju tikšanās ar pašvaldības vadību par Ogresgala pamatskolas pārbūvi

Ogres novada pašvaldība ir ieguvusi vienreizēju European City Facility (EUCF) grantu projektam "Energoefektivitātes paaugstināšana Ogresgala pamatskolai, Ogres novadā" (Increasing the energy efficiency of Ogresgala elementary school in Ogre municipality) un noslēgusi līgumu par šī projekta īstenošanu, informē pašvaldība.