Notiks jaunievēlētās Ogres novada pašvaldības domes pirmā sēde
Pamatojoties uz Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 45. panta pirmo daļu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 2. punktu Ogres novada pašvaldības vēlēšanu komisija 2021. gada 1. jūlijā plkst.10.00 sasauc jaunievēlētās Ogres novada pašvaldības domes sēdi.

Domes sēde notiks Brīvības ielā 35, Ogrē, Ogres Centrālās bibliotēkas konferenču zālē.

Sēdes darba kārtība:

-Ogres novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja ziņojums par Ogres novada pašvaldības domes vēlēšanu rezultātiem, deputātu apliecību izsniegšana;
-Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vēlēšanas.


Sēde notiks, ievērojot vispārīgos epidemioloģiskos nosacījumus Covid-19 izplatības ierobežošanai.

Interesenti sēdes gaitai varēs sekot līdzi tiešsaistē Ogres novada pašvaldības mājaslapā www.ogresnovads.lv.

