Domes sēde notiks Brīvības ielā 35, Ogrē, Ogres Centrālās bibliotēkas konferenču zālē.
Sēdes darba kārtība:
-Ogres novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja ziņojums par Ogres novada pašvaldības domes vēlēšanu rezultātiem, deputātu apliecību izsniegšana;
-Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vēlēšanas.
Sēde notiks, ievērojot vispārīgos epidemioloģiskos nosacījumus Covid-19 izplatības ierobežošanai.
Interesenti sēdes gaitai varēs sekot līdzi tiešsaistē Ogres novada pašvaldības mājaslapā www.ogresnovads.lv.