Ceturtdiena, 2. decembris, 2021 10:25

Notiks seminārs par Swedbank pakalpojumu pieejamību

Notiks seminārs par Swedbank pakalpojumu pieejamību
Jau vēstīts, ka no 2022. gada 15. janvāra Ogrē vairs nebūs pieejami Swedbank pakalpojumi klātienē – bankas filiāle tiek slēgta. Pēdējā diena, kad Ogres novada un apkārtnes iedzīvotāji tiks apkalpoti filiālē Brīvības ielā 11, Ogrē, būs 14. janvāris.

Filiāles slēgšanu Swedbank vadība pamato ar to, ka bankas klienti arvien vairāk izvēlas savu finanšu kārtošanu digitālajos kanālos – internetbankā un mobilajā lietotnē – jebkurā sev ērtā vietā un laikā.

Tomēr daļai iedzīvotāju digitālā vide ir sveša, tāpēc Swedbank sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību organizē informatīvus seminārus par finanšu pakalpojumu jautājumiem un aicina semināros piedalīties iedzīvotājus (Swedban klientus), kas vēlas uzzināt vairāk par finanšu jautājumiem digitālajā vidē, kā arī citiem ar bankas pakalpojumu pieejamību saistītiem jautājumiem.

Pirmais seminārs notiks šī gada 7. decembrī plkst. 11.00 Ogres Centrālās bibliotēkas konferenču zālē. Pieteikties semināram var pa tālruni +371 25456699 vai klātienē Ogres Centrālās bibliotēkas Informācijas centrā.

Ievērojot valstī noteiktās epidomioloģiskās prasības, seminārā drīkst piedalīties personas ar sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu.

