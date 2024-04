Notiks "Spēkavīru Rekordu diena 2023"

Pasākums norisināsies Ogres pilsētas svētku ietvaros, pie Vidzemes ledus halles (Mežezera iela 3, Ogre), sākums plkst. 10:00.



"Dalību ir apstiprinājuši Latvijas labākie atlēti, pieteikušies arī spēkavīri no Lietuvas un Ukrainas – Lietuvā notikušā Pasaules Kausa posma dalībnieki. Sacensību "odziņa" būs 100 tonnu smaga treilera ar piekabi vilkšana, kuru plāno paveikt divi atlēti. Izaicinājums būs arī vingrinājums "Spēka trepe", jo Latvijā izgatavotā spēka trepe ir viena no sarežģītākajām pasaulē - tai ir septiņi pakāpieni ar īpašu augstumu, kas apgrūtina vingrinājuma izpildi. Atlētiem pa trepi jānes augšup 3 svari: 200kg, 220kg un 250kg," stāsta "Spēkavīru Rekordu diena" rīkotājs Agris Kazeļņiks.



Spēkavīri sacentīsies sešos vingrinājumos, uzkrājot kopvērtējuma punktus:



1. Smagās automašīnas vilkšana, līdzšinējais rekords – 18 tonnas;



2. Vikingprese, līdzšinējais Latvijas rekords 236 kg, uzstādījis Agris Kazeļņiks;



3. Spēka trepe, līdzšinējais rekords – 37,26 sekundes, uzstādījis Artis Plivda;



4. Atlanta akmeņi - Latvijā izveidots īpašs aprīkojums, kas ļauj atlētiem celt 6 akmeņus (100, 120, 130, 140, 160, 180, 200). Līdzšinējais rekords pieder Aivaram Šmaukstelim (29,63 sekundes);



5. Smaguma vilkme no zemes, tiks celta automašīna Škoda (jauns rekords);



6. Stafete - automašīnas vilkšana ar rokām plus riepas velšana (šajā vingrinājumā rekords netiks fiksēts).





Jānis Ilgavižs centīsies uzstādīt Pasaules rekordu "trap bar" stieņa vilkmē un dienas īpašais notikums – divu Latvijas spēkavīru – Māra Krieveļa un Agra Kazeļņika mēģinājums izkustināt un pavilkt smago automašīnu ar piekabi (treileris, uz kura novietots demolātors). Kopējais svars 100 tonnas.