Ja bērns ir saņēmis pirmo vakcīnas devu, bet mēnesi vēlāk izslimo, kad nepieciešama otrā vakcīnas deva un vai vispār šādā gadījumā nepieciešama? Vai potētiem bērniem var būt long covid? Meita izslimoja omikronu diezgan smagi, bija augsta temperatūra, nedēļu sāpēja kakls un bija iesnas. Tagad jau divas nedēļas ir liels bezspēks, nevar atsākt treniņus. Cik ilgi šāds bezspēks varētu būt- kāda ir ārstu pieredze? Un, ko darīt, lai to mazinātu? Vakcinācijas projekta nodaļā ik dienu ienāk visdažādākie jautājumi par vakcināciju pret Covid-19, tāpēc tiešsaistes sarunu ciklā medicīnas jomas eksperti turpina un turpinās uz tiem sniegt atbildes.
NVD Vakcinācijas projekta nodaļa sadarbībā ar Veselības ministriju VM Facebook profilā, NVD Vakcinācijas projekta Facebook profilā turpina īpašu tiešsaistes sarunu ciklu ar vadošajiem nozares ekspertiem par vakcināciju pret Covid-19. Pēc tiešraides visi video ir pieejami Veselības ministrijas mājaslapā un FB profilā. Tradicionāli jautājumus ikviens Latvijas iedzīvotājs, kurš vēlas saņemt atbildes uz jautājumiem par vakcināciju, ir aicināts iesūtīt tos kā vēstuli (FB Messenger) Veselības ministrijas Facebook profilā.
17.februārī notiks tiešsaistes saruna par omikrona izplatību un vakcināciju bērniem krievu valodā.
Informāciju sagatavoja Inga Vasiļjeva, Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas pārstāve