Sestdiena, 13. februāris, 2021 14:22

Notiks tiešsaistes tikšanās ar Lielvārdes novada iedzīvotājiem par sabiedrības līdzdalību projektu ideju konkursā

Notiks tiešsaistes tikšanās ar Lielvārdes novada iedzīvotājiem par sabiedrības līdzdalību projektu ideju konkursā
Trešdien, 17.februārī, plkst. 18:00 notiks pašvaldības tiešsaistes tikšanās ar iedzīvotājiem Zoom platformā, kuras laikā iedzīvotājiem tiks sniegtas atbildes par sabiedrības līdzdalības budžetēšanas konkursu.
Tiešsaistes sarunā piedalīsies Attīstības plānošanas un pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļas vadītāja Indra Leja, kā arī Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Santa Ločmele, Lielvārdes novada domes priekšsēdētājas vietniece Vita Volonte un Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektore Inga Reķe.

"Ņemot vērā, ka sabiedrības līdzdalības budžetēšana ir jauns, iepriekš nerealizēts sadarbības formāts ar iedzīvotājiem, mēs – Lielvārdes novada pašvaldība – vēlējāmies sniegt papildus informatīvu atbalstu. Es ticu, ka mūsu novada iedzīvotāji ir radoši un grib sava novada attīstībā sniegt arī savu devumu, taču, iespējams, nav pārliecināti par savas idejas atbilstību projektu konkursa nolikumam vai arī vienkārši nevar sevī rast motivāciju aizpildīt projekta pieteikumu. Šīs tikšanās laikā mēģinājām iedrošināt iedzīvotājus, vienlaikus atbildot uz jautājumiem par idejām un to atbilstību projektu konkursa formātam," saka Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Santa Ločmele. 

Tikšanās darba kārtība:

-Attīstības plānošanas un pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļas vadītājas Indras Lejas prezentācija par sabiedrības līdzdalības budžetēšanas projektu ideju konkursu;

-Iedzīvotāju jautājumi.

Tiešsaistes tikšanās saiti iespējams saņemt, sazinoties ar pašvaldības Komunikācijas un tūrisma nodaļas vadītāju Marutu Petunovu, rakstot uz e-pastu – .

