Otrdiena, 31. augusts, 2021 09:00

Notikušas Ogres novada izglītības darbinieku sporta spēles

ogresnovads.lv
Notikušas Ogres novada izglītības darbinieku sporta spēles
Otrdiena, 31. augusts, 2021 09:00

Notikušas Ogres novada izglītības darbinieku sporta spēles

ogresnovads.lv

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sporta laukumā 27. augustā notika Ogres novada izglītības darbinieku 27. sporta spēles. Tajās piedalījās 27 izglītības iestādes, kopā 314 dalībnieki.

Ogres novada sporta centra direktore Dzirkstīte Žindiga: "Ļoti liela aktivitāte šajā reizē. Tas priecē. Paldies Ķeguma komercnovirziena vidusskolas vadībai un skolotājiem, kuri uzņem šo pasākumu, ir izdomājuši dažādas sportiskās aktivitātes. Mērķis ir katrai izglītības iestādes komandai šajā pasākumā izveidot savu komandu un sadzīvot. Ne kā ikdienā - izglītības iestādē. Ieraudzīt savus kolēģus, veidot sadarbību un ieraudzīt kolēģi jaunā veidolā. Mērķis ir kolosāls un labi, ka tā tradīcija mums turpinās jau 27. reizi. Ja kādā brīdī šķiet, ka varbūt nevajag."

Dz.Žindiga atzīst, ka līdz šim vispār nav bijusi doma tradicionālās sporta spēles neorganizēt. Tas, ka šobrīd piedalās 27 komandas, liecina par to, ka pasākums ir vajadzīgs un izglītības darbinieki piedalās. Tas motivē un ir gandarījums, un ir prieks, ka varam šādi priecāties, parunāt savā starpā un pasportot.

