Ogres novada sporta centra direktore Dzirkstīte Žindiga: "Ļoti liela aktivitāte šajā reizē. Tas priecē. Paldies Ķeguma komercnovirziena vidusskolas vadībai un skolotājiem, kuri uzņem šo pasākumu, ir izdomājuši dažādas sportiskās aktivitātes. Mērķis ir katrai izglītības iestādes komandai šajā pasākumā izveidot savu komandu un sadzīvot. Ne kā ikdienā - izglītības iestādē. Ieraudzīt savus kolēģus, veidot sadarbību un ieraudzīt kolēģi jaunā veidolā. Mērķis ir kolosāls un labi, ka tā tradīcija mums turpinās jau 27. reizi. Ja kādā brīdī šķiet, ka varbūt nevajag."
Dz.Žindiga atzīst, ka līdz šim vispār nav bijusi doma tradicionālās sporta spēles neorganizēt. Tas, ka šobrīd piedalās 27 komandas, liecina par to, ka pasākums ir vajadzīgs un izglītības darbinieki piedalās. Tas motivē un ir gandarījums, un ir prieks, ka varam šādi priecāties, parunāt savā starpā un pasportot.